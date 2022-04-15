Серия переезжает в Жлобин. «Юность» и «Металлург» провели второй поединок

Новости Беларуси. В Чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» и «Металлург» продолжают битву за главный трофей. 15 апреля дружины провели свой второй поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игра проходила в Минске. Первый матч остался за подопечными Евгения Есаулова. «Волкам», чтобы в домашних противостояниях чувствовать себя увереннее, сегодня нужна была победа. В стартовом периоде счет на 9-й минуте открыли хозяева. В начале второй 20-минутки гости сравняли.