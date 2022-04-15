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Серия переезжает в Жлобин. «Юность» и «Металлург» провели второй поединок

15 апреля 2022 20:06
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Новости Беларуси. В Чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» и «Металлург» продолжают битву за главный трофей. 15 апреля дружины провели свой второй поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Серия переезжает в Жлобин. «Юность» и «Металлург» провели второй поединок-1

Игра проходила в Минске. Первый матч остался за подопечными Евгения Есаулова. «Волкам», чтобы в домашних противостояниях чувствовать себя увереннее, сегодня нужна была победа. В стартовом периоде счет на 9-й минуте открыли хозяева. В начале второй 20-минутки гости сравняли.  

Серия переезжает в Жлобин. «Юность» и «Металлург» провели второй поединок-4

Но минчане реализовали большинство и вырвались вперед. Правда, ненадолго.  

Итоговый счет – 4-3 в пользу «Юности». Теперь серия переезжает в Жлобин. Команды сыграют вновь 17 апреля.  

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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