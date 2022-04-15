«Конкуренция очень высокая». Белорусы завоевали бронзовую медаль на Кубке по прыжкам в воду

Новости Беларуси. Очередной день открытого Кубка Беларуси по прыжкам в воду принес белорусам бронзовую медаль, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Владислав Сонин занял третье место в прыжках с трехметрового трамплина.
Новости Беларуси. Очередной день открытого Кубка Беларуси по прыжкам в воду принес белорусам бронзовую медаль, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Владислав Сонин занял третье место в прыжках с трехметрового трамплина.
На турнире в 2022 году весьма представительный состав. В Минск приехали титулованные российские спортсмены, которые внесли разнообразие в соревновательную картину и составили активную конкуренцию белорусским прыгунам. Так, победителем в прыжках с трехметрового трамплина стал многократный чемпион и призер первенства Европы Никита Шлейхер, второе место занял еще один именитый россиянин Илья Молчанов.
Виталий Сергеев, главный судья соревнований:
У нас здесь выступает элита мирового спорта. Это люди с олимпийскими медалями, чемпионатов мира и Европы. Многократные причем. Соответственно конкуренция очень высокая, и в этой конкуренции наши спортсмены смогли показать достойный результат. Это большой опыт для нас. Мы здесь много чего подсмотрели, узнали, провели здесь кое-какие лекции для тренеров и судей.
И в дальнейшем представители российской и белорусской школ прыжков в воду продолжат взаимодействие. Наши спортсмены планируют выступление на Кубке Содружества в Казани, а также проведут с российскими спортсменами совместные тренировочные сборы.
Виталий Сергеев:
Для них тоже интересно. Разнообразить свою базу, которая уже приелась, поменять на что-то новое. Это же тоже интересно. Спортсмены не должны сидеть на одном месте. Они должны все время двигаться, смотреть что-то новое, делиться опытом.
В субботу, 16 апреля – заключительный день открытого Кубка Беларуси. На турнире будут разыграны медали у мужчин в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, а также определятся победители и призеры в командных соревнованиях.