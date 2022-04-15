«Конкуренция очень высокая». Белорусы завоевали бронзовую медаль на Кубке по прыжкам в воду

Новости Беларуси. Очередной день открытого Кубка Беларуси по прыжкам в воду принес белорусам бронзовую медаль, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Владислав Сонин занял третье место в прыжках с трехметрового трамплина.

На турнире в 2022 году весьма представительный состав. В Минск приехали титулованные российские спортсмены, которые внесли разнообразие в соревновательную картину и составили активную конкуренцию белорусским прыгунам. Так, победителем в прыжках с трехметрового трамплина стал многократный чемпион и призер первенства Европы Никита Шлейхер, второе место занял еще один именитый россиянин Илья Молчанов.

Виталий Сергеев, главный судья соревнований:

У нас здесь выступает элита мирового спорта. Это люди с олимпийскими медалями, чемпионатов мира и Европы. Многократные причем. Соответственно конкуренция очень высокая, и в этой конкуренции наши спортсмены смогли показать достойный результат. Это большой опыт для нас. Мы здесь много чего подсмотрели, узнали, провели здесь кое-какие лекции для тренеров и судей.

И в дальнейшем представители российской и белорусской школ прыжков в воду продолжат взаимодействие. Наши спортсмены планируют выступление на Кубке Содружества в Казани, а также проведут с российскими спортсменами совместные тренировочные сборы.