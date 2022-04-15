ЧБ по футболу. «Слуцк» и «Минск» открыли четвёртый тур – как сыграли команды

Игра проходила в Слуцке. Счет открыли хозяева на 24-й минуте. До ухода на перерыв гости сумели не только сравнять цифры на табло, но и минимально вырваться вперед. Во втором тайме минчане вновь дважды поразили чужие ворота, доведя счет до разгромного. Под занавес встречи «Слуцк» все же ответил. Но итоговую викторию праздновал «Минск» – 4:2. Борьба в туре продолжится в субботу, 16 апреля.