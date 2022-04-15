Прямой эфир

ЧБ по футболу. «Слуцк» и «Минск» открыли четвёртый тур – как сыграли команды

15 апреля 2022 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Матчем «Слуцк» против «Минска» стартовал четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧБ по футболу. «Слуцк» и «Минск» открыли четвёртый тур – как сыграли команды-1

Игра проходила в Слуцке. Счет открыли хозяева на 24-й минуте. До ухода на перерыв гости сумели не только сравнять цифры на табло, но и минимально вырваться вперед. Во втором тайме минчане вновь дважды поразили чужие ворота, доведя счет до разгромного. Под занавес встречи «Слуцк» все же ответил. Но итоговую викторию праздновал «Минск» – 4:2. Борьба в туре продолжится в субботу, 16 апреля.

ЧБ по футболу. «Слуцк» и «Минск» открыли четвёртый тур – как сыграли команды-4

Полное расписание на ваших экранах. Центральное противостояние состоится 16 апреля. Действующий чемпион «Шахтер» примет БАТЭ.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Результаты выступления белорусов Шаранговича и Колячонка в матчах НХЛ
15 апреля 2022 12:24

Хоккей. Результаты выступления белорусов Шаранговича и Колячонка в матчах НХЛ

«Конкурентная борьба». В Минске завершился 3-й этап открытого Кубка Беларуси по стрельбе, участие в котором приняли россияне
14 апреля 2022 18:57

«Конкурентная борьба». В Минске завершился 3-й этап открытого Кубка Беларуси по стрельбе, участие в котором приняли россияне

Стартовал тренировочный сбор национальной команды по хоккею. Готовимся к спаррингам с Россией
14 апреля 2022 18:45

Стартовал тренировочный сбор национальной команды по хоккею. Готовимся к спаррингам с Россией