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Четыре легионера минского «Динамо» расторгли контракт с клубом. Кто уйдёт?

15 апреля 2022 18:13
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Новости Беларуси. В минском «Динамо» четыре легионера расторгли контракты с клубом по соглашению сторон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четыре легионера минского «Динамо» расторгли контракт с клубом. Кто уйдёт?-1

Стан «зубров» покинут голкипер Патрик Рыбар, его коэффициентом надежности в этом сезоне составил чуть более 90 %, и защитник Якуб Крейчик, он провел 30 игр и отдал семь передач при показателе полезности +1. Также уходят нападающие Мальте Стремвалль и Либор Гудачек. В активе Мальте 32 балла в 38 поединках. Либор присоединился к минской дружине по ходу сезона и сыграл в шести встречах, где смог заработать 4 очка.

# Хоккей Беларуси # Патрик Рыбар # Якуб Крейчик # Мальте Стремвалль # Либор Гудачек # Фотофакт

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