Четыре легионера минского «Динамо» расторгли контракт с клубом. Кто уйдёт?

Стан «зубров» покинут голкипер Патрик Рыбар, его коэффициентом надежности в этом сезоне составил чуть более 90 %, и защитник Якуб Крейчик, он провел 30 игр и отдал семь передач при показателе полезности +1. Также уходят нападающие Мальте Стремвалль и Либор Гудачек. В активе Мальте 32 балла в 38 поединках. Либор присоединился к минской дружине по ходу сезона и сыграл в шести встречах, где смог заработать 4 очка.