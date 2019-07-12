Сергей Вязович выиграл 6-й этап ралли-рейда «Шёлковый путь»

Организаторы даже разделили ее на два зачетных отрезка. Но все равно этап состоялся и был очень сложным. Непростая навигация сумела запутать многих опытных пилотов и штурманов. Так что экипажи теряли драгоценное время на блуждания.

Новости Беларуси. В ралли-рейде «Шелковый путь» завершились шесть этапов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодняшний старт перенесли на несколько часов из-за плохого состояния трассы.

Не обошлось и без технических проблем. Так, на грузовике Алексея Вишневского еще перед стартом возникла течь дизельного топлива. Отдадим должное лидеру белорусской команды Сергею Вязовичу. На финише он был первым, хотя и на его МАЗе далеко не все работало исправно. Менее чем на минуту отстали россияне Шибалов и Мардеев.

13 июля в программе ралли «Шелковый путь» – день без спецучастка: участникам предстоит пересечь границу Монголии и Китая.