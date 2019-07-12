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Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»

12 июля 2019 08:42
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» заключило пробные контракты сразу с восьмью игроками. Среди них голкипер – Дмитрий Мильчаков. Он выступал в рядах «бело-синих» на протяжении двух сезонов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»-1

Всего за «зубров» вратарь сыграл 46 матчей. 2018 год белорус провел в чешской экстралиге, защищая цвета «Пльзени».

Также на просмотре находятся форварды Андрей Степанов и Александр Матерухин. Оба нападающих выступали за «Динамо» пять лет. Может продолжить свою карьеру в стане «зубров» и Артем Волков. В прошлом сезоне он набрал четыре бала по системе «гол+пас». Также в системе минчан могут оказаться Роман Дюков, Роман Достанко, Виктор Масилевич и Андрей Павленко.

Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»-4

Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»-6

Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»-8

Восемь хоккеистов подписали пробные контракты с ХК «Динамо-Минск»-10

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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