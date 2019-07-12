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Белоруска Кристина Тимановская завоевала золото в беге на 200 метров на Всемирной летней универсиаде

12 июля 2019 12:34
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Новости Беларуси. Кристина Тимановская стала обладательницей золотой медали в беге на 200 метров на ХХХ Всемирной летней универсиаде в Неаполе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, что в финал Тимановская вышла с лучшим временем – 23,20 секунды. В решающем забеге свои секунды она улучшила. Результат победительницы – 23 секунды.

Белоруска Кристина Тимановская завоевала золото в беге на 200 метров на Всемирной летней универсиаде-1

Белоруска Кристина Тимановская завоевала золото в беге на 200 метров на Всемирной летней универсиаде-3

Бегунья отметила, что рада сильной конкуренции в Неаполе. Борьба до последних метров стимулировала выкладываться на все 100 %.

На стадионе «Сан-Паоло» прошли состязания и в толкании ядра. Здесь белорусы небезосновательно рассчитывали на награды. К сожалению, нашей Елене Пасечник до пьедестала не хватило самой малости. Ее результат – 17 метров 52 см и итоговое 4 место.

Белоруска Кристина Тимановская завоевала золото в беге на 200 метров на Всемирной летней универсиаде-6

# Легкая атлетика # Кристина Тимановская # Фотофакт

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