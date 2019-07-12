«Чтобы детям это запомнилось на всю жизнь». Завершился Международный детский турнир по футболу Minsk Cup

Новости Беларуси. В Минске завершился Международный детский турнир по футболу Минск-кап. В нашу столицу приехали 103 команды из семи стран, а это более 2 тысяч участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир уже носит статус традиционного, на футбольных полях ФК «Минск» состязания среди самых юных спортсменов разворачиваются вот уже на протяжении трех лет.
«Всегда хотел здесь сыграть. Теперь хочу победить». Как проходит Международный турнир по футболу Minsk Cup-2019
С 2018 года количество команд увеличилось в два раза. Причем расширилась и география: к нам в гости приехали коллективы из самых отдаленных уголков постсоветского пространства. И на этом организаторы не планируют останавливаться. Возможно, в 2020 году наша страна примет еще большее количество гостей.
Игорь Шлойдо, председатель ФК «Минск»:
У нас база, еще футбольные поля на улице Маяковского, наш стадион, стадион «Торпедо», стадион «Трактор». Может быть, сделать таким образом, чтобы финальные игры провести на таких аренах, чтобы детям это запомнилось на всю жизнь, что они играли на больших стадионах.