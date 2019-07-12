«Чтобы детям это запомнилось на всю жизнь». Завершился Международный детский турнир по футболу Minsk Cup

Новости Беларуси. В Минске завершился Международный детский турнир по футболу Минск-кап. В нашу столицу приехали 103 команды из семи стран, а это более 2 тысяч участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир уже носит статус традиционного, на футбольных полях ФК «Минск» состязания среди самых юных спортсменов разворачиваются вот уже на протяжении трех лет.

«Всегда хотел здесь сыграть. Теперь хочу победить». Как проходит Международный турнир по футболу Minsk Cup-2019