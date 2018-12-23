Сергей Вязович: «В этом году мы впервые за 8 лет собираемся встретить Новый год дома»
Новости Беларуси. На неделе МАЗ презентовал новый спортивный автомобиль-капотник со смещенным кузовом. Много было написано о новой чудо-машине. Чтобы не быть голословными, в студию программы «Неделя спорта» на СТВ пригласили главного человека в команде «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича.
Новый спортивный капотник со смещенным кузовом от МАЗ: плюсы и минусы
Ярослав Писаренко, СТВ:
И сразу о новой машине: расскажите о ее плюсах и минусах, если такие есть.
Сергей Вязович, руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Капотная конфигурация позволяет нам добиться наилучшей развесовки автомобиля, так как кабина смещается в центр автомобиля. Все силовые агрегаты, компоновка кузова тоже, к центру автомобиля. Развесовка автомобиля получилась 50/50. Это позволяет сохранить наибольшее количество сил экипажу, поскольку кабина смещается с передней оси. Когда грузовик прыгает на бездорожье, находясь над передней осью в безкапотном грузовике, ты все удары на неровностях получаешь в свой позвоночник. Здесь же мы экипаж вместе с кабиной сместили ближе к центру грузовика. Соответственно, амплитуда прыжков экипажа уменьшилась.
Из минусов – капот. Тут никуда не уйдешь, он будет закрывать какую-то часть видимости, особенно на высоких подъемах. Еще одной особенностью этого грузовика является то, что он оборудован коробкой автомат. Это тоже добавит комфорта экипажу.
Ярослав Писаренко:
Но на нынешнем «Дакаре» этой машины не будет?
Сергей Вязович:
Нет. Будет большая работа по испытанию этого грузовика, которая будет проводиться в течение всего года. Он будет участвовать во всех соревнованиях, где будет представлена наша команда. К концу года будет поставлен «диагноз»: способен или не способен.
Как «МАЗ-СПОРТавто» готовится к «Дакар-2019»? Рассказывает Сергей Вязович
Юлия Вороненок, СТВ:
Расскажите о подготовке к «Дакару» в этом году. Машины уже отправились в Южную Америку? Когда вы планируете выезд?
Сергей Вязович:
В этом году мы впервые за 8 лет собираемся встретить Новый год дома. Мы улетаем 2 января. Старт гонки – 6-го. В этом году приняли решение несколько дней адаптации пожертвовать семье.
Ярослав Писаренко:
Если говорить об акклиматизации: сколько вам нужно времени, чтобы к Южной Америке привыкнуть?
Сергей Вязович:
Мы ребята закаленные. Но вообще мы исходим из того, сколько часов разница с минским временем, столько дней нужно. Там будет 6 часов, но в этом году на акклиматизацию у нас четыре дня.
«Не бывает такого, что мы тут лепим снеговиков, а потом приезжаем в пустыню и являемся там претендентами на топ-места. Это проблема»
Юлия Вороненок:
Сергей, вы только что вернулись с тренировок в Эмиратах. В Беларуси все-таки нет песчаных площадок для подготовки к такого рода соревнованиям. Является ли это большой проблемой для спортсменов?
Сергей Вязович:
Конечно. Не бывает такого, что мы тут лепим снеговиков, а потом приезжаем в пустыню и являемся там претендентами на топ-места. Это проблема. В Беларуси даже в летний период тренироваться практически невозможно. Протяженность всей нашей страны от границы до границы примерно 600 км. Мы в один гоночный день проезжаем больше. Поэтому площадками для тренировок становятся другие соревнования, менее значимые. Конкретно в песках потренироваться получается крайне редко.
Ярослав Писаренко:
Как итоги тренировки?
Сергей Вязович:
Есть еще много чему учиться.
Без какой вещи Сергей Вязович не выезжает на соревнования?
Ярослав Писаренко:
И если говорить о «Дакаре»: три вещи, которые обязательно нужно взять с собой в гонку.
Сергей Вязович:
Из тех, которые не относятся к экипировке, это гигиеническая помада. Постоянно обветривается лицо и губы. Без нее я точно никуда не выезжаю.
Вся карьера всех спортсменов сводится всегда к тому, что нужно проехать либо выиграть «Дакар»
Юлия Вороненок:
В прошлом году на «Дакаре» экипаж занял второе место, это рекорд. Сложно ли будет в этом году переплюнуть этот результат?
Сергей Вязович:
Конечно, сложно. Это не просто рекорд, это очень серьезное достижение в автомобильном спорте. Это та гонка, которую мечтают проехать все спортсмены, которые увлекаются автоспортом. Сейчас ее пытается покорить Себастьен Леб, чемпион мира по ралли. Выиграть ее ему так и не удалось в этом году, он опять делает попытку.
Вся карьера всех спортсменов сводится всегда к тому, что нужно проехать либо выиграть «Дакар». Учитывая, что автоспорт у Беларуси развит не на таком высоком уровне, как в других странах, и то, что нашей команде удалось достичь такого результата – лично во мне как в пилоте и руководителе команды вызывает огромную гордость.
Ярослав Писаренко:
В этом году гонка пройдет только на территории Перу, и только 10 этапов. Это упрощает задачу?
Сергей Вязович:
Тут палка о двух концах. Маршрут сложный. Постоянные пески – это усложняет задачу. То, что гонка стала по дням короче – здесь ситуация двоякая. Если ты находишься в группе лидеров, чем ближе финиш, тем ближе твое место в генеральной классификации и меньше возможности его упустить. А чем хуже твоя позиция (тебе нужны километры, чтобы отыгрываться) – это усложняет задачу. Это говорит о том, что сейчас меньше прав на ошибку.
Юлия Вороненок:
Летом этого года у вас произошла скандальная ситуация на «Шелковом пути». Вы снялись с гонки всей командой. Планируете участвовать там в следующем году?
Сергей Вязович:
То, что произошло в этом году, никак не должно повлиять на наше участие или неучастие в этой гонке. Это была конкретная ситуация конкретного дня, ничего больше. Время покажет. Это затратная часть нашего бюджета участия во второй крупной гонке после «Дакара». Сегодня нет никаких предпосылок нам не учествовать в этой гонке.
В каких соревнованиях будет участвовать «МАЗ-СПОРТавто» в 2019 году?
Ярослав Писаренко:
В каких еще соревнованиях нам ждать «МАЗ-СПОРТавто»?
Сергей Вязович:
Для нас сейчас идет подведение итогов сезона. И эта гонка, которая нам сейчас предстоит – «Дакар-2019» – по большому счету для нас это еще 2018 год. По итогам этой гонки, по результатам этой гонки, мы можем рассчитывать на поддержку партнеров, спонсоров и так далее. Из этого мы сможем выстроить свои дальнейшие выступления.
Поэтому про планы говорить немного рано. Есть стандартный наш календарь – это этап чемпионата России, Беларуси, выездные этапы, в этом году мы принимали участие в гонке в Туркменистане. Возможно, примем участие в гонке в Казахстане, тот же «Шелковый путь». Но все зависит от финансов и бюджета команды.