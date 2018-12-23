Сергей Вязович: «В этом году мы впервые за 8 лет собираемся встретить Новый год дома»

Новости Беларуси. На неделе МАЗ презентовал новый спортивный автомобиль-капотник со смещенным кузовом. Много было написано о новой чудо-машине. Чтобы не быть голословными, в студию программы «Неделя спорта» на СТВ пригласили главного человека в команде «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича. Новый спортивный капотник со смещенным кузовом от МАЗ: плюсы и минусы Ярослав Писаренко, СТВ:

И сразу о новой машине: расскажите о ее плюсах и минусах, если такие есть.

Сергей Вязович, руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Капотная конфигурация позволяет нам добиться наилучшей развесовки автомобиля, так как кабина смещается в центр автомобиля. Все силовые агрегаты, компоновка кузова тоже, к центру автомобиля. Развесовка автомобиля получилась 50/50. Это позволяет сохранить наибольшее количество сил экипажу, поскольку кабина смещается с передней оси. Когда грузовик прыгает на бездорожье, находясь над передней осью в безкапотном грузовике, ты все удары на неровностях получаешь в свой позвоночник. Здесь же мы экипаж вместе с кабиной сместили ближе к центру грузовика. Соответственно, амплитуда прыжков экипажа уменьшилась. Из минусов – капот. Тут никуда не уйдешь, он будет закрывать какую-то часть видимости, особенно на высоких подъемах. Еще одной особенностью этого грузовика является то, что он оборудован коробкой автомат. Это тоже добавит комфорта экипажу.

Ярослав Писаренко:

Но на нынешнем «Дакаре» этой машины не будет? Сергей Вязович:

Нет. Будет большая работа по испытанию этого грузовика, которая будет проводиться в течение всего года. Он будет участвовать во всех соревнованиях, где будет представлена наша команда. К концу года будет поставлен «диагноз»: способен или не способен. Как «МАЗ-СПОРТавто» готовится к «Дакар-2019»? Рассказывает Сергей Вязович Юлия Вороненок, СТВ:

Расскажите о подготовке к «Дакару» в этом году. Машины уже отправились в Южную Америку? Когда вы планируете выезд? Сергей Вязович:

В этом году мы впервые за 8 лет собираемся встретить Новый год дома. Мы улетаем 2 января. Старт гонки – 6-го. В этом году приняли решение несколько дней адаптации пожертвовать семье.

Ярослав Писаренко:

Если говорить об акклиматизации: сколько вам нужно времени, чтобы к Южной Америке привыкнуть? Сергей Вязович:

Мы ребята закаленные. Но вообще мы исходим из того, сколько часов разница с минским временем, столько дней нужно. Там будет 6 часов, но в этом году на акклиматизацию у нас четыре дня. «Не бывает такого, что мы тут лепим снеговиков, а потом приезжаем в пустыню и являемся там претендентами на топ-места. Это проблема» Юлия Вороненок:

Сергей, вы только что вернулись с тренировок в Эмиратах. В Беларуси все-таки нет песчаных площадок для подготовки к такого рода соревнованиям. Является ли это большой проблемой для спортсменов? Сергей Вязович:

Конечно. Не бывает такого, что мы тут лепим снеговиков, а потом приезжаем в пустыню и являемся там претендентами на топ-места. Это проблема. В Беларуси даже в летний период тренироваться практически невозможно. Протяженность всей нашей страны от границы до границы примерно 600 км. Мы в один гоночный день проезжаем больше. Поэтому площадками для тренировок становятся другие соревнования, менее значимые. Конкретно в песках потренироваться получается крайне редко.

Ярослав Писаренко:

Как итоги тренировки? Сергей Вязович:

Есть еще много чему учиться. Без какой вещи Сергей Вязович не выезжает на соревнования? Ярослав Писаренко:

И если говорить о «Дакаре»: три вещи, которые обязательно нужно взять с собой в гонку.

Сергей Вязович:

Из тех, которые не относятся к экипировке, это гигиеническая помада. Постоянно обветривается лицо и губы. Без нее я точно никуда не выезжаю. Вся карьера всех спортсменов сводится всегда к тому, что нужно проехать либо выиграть «Дакар» Юлия Вороненок:

В прошлом году на «Дакаре» экипаж занял второе место, это рекорд. Сложно ли будет в этом году переплюнуть этот результат? Сергей Вязович:

Конечно, сложно. Это не просто рекорд, это очень серьезное достижение в автомобильном спорте. Это та гонка, которую мечтают проехать все спортсмены, которые увлекаются автоспортом. Сейчас ее пытается покорить Себастьен Леб, чемпион мира по ралли. Выиграть ее ему так и не удалось в этом году, он опять делает попытку.

Вся карьера всех спортсменов сводится всегда к тому, что нужно проехать либо выиграть «Дакар». Учитывая, что автоспорт у Беларуси развит не на таком высоком уровне, как в других странах, и то, что нашей команде удалось достичь такого результата – лично во мне как в пилоте и руководителе команды вызывает огромную гордость. Ярослав Писаренко:

В этом году гонка пройдет только на территории Перу, и только 10 этапов. Это упрощает задачу? Сергей Вязович:

Тут палка о двух концах. Маршрут сложный. Постоянные пески – это усложняет задачу. То, что гонка стала по дням короче – здесь ситуация двоякая. Если ты находишься в группе лидеров, чем ближе финиш, тем ближе твое место в генеральной классификации и меньше возможности его упустить. А чем хуже твоя позиция (тебе нужны километры, чтобы отыгрываться) – это усложняет задачу. Это говорит о том, что сейчас меньше прав на ошибку. Юлия Вороненок:

Летом этого года у вас произошла скандальная ситуация на «Шелковом пути». Вы снялись с гонки всей командой. Планируете участвовать там в следующем году?