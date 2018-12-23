Сергей Рутенко: надо уходить в регионы, в области, в районы. Там очень большой потенциал

Новости Беларуси. О белорусском гандболе будем говорить с самым известным нашим гандболистом в прошлом, а ныне – заместителем председателя Белорусской федерации гандбола Сергеем Рутенко. Интервью в программе «Неделя спорта» на СТВ. Сергей Рутенко о матче БГК-СКА: «Тяжело противостоять команде, у которой больше бюджет» Ярослав Писаренко, СТВ:

Сразу о чемпионате: БГК-СКА. Что нужно делать «армейцам», чтобы противостоять БГК?

Сергей Рутенко, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола:

Тяжело противостоять команде, у которой больше бюджет. Кто бы что ни говорил о финансах – на сегодня это жесткие реалии жизни. СКА, насколько может, борется, противостоит. Юлия Вороненок, СТВ:

Когда вы последний раз посещали матч чемпионата Беларуси? Не такой топовый, как СКА-БГК. Сергей Рутенко:

Был в Минске в РГУОРе на игре. Вопрос ваш понимаю. К сожалению, много времени посещать игры у меня нет. Как есть свободное время – с удовольствием езжу. Рутенко – о Каденасе: Он фанатик своего дела, но мне кажется, у него было мало времени Ярослав Писаренко:

То, что происходит с БГК на международной арене, это провал?

Сергей Рутенко:

Я очень давно знаю Маноло Каденаса. Даже в мою бытность игрока, еще молодого, у меня была возможность с ним поработать. Я не попал к нему в команду. Мы с ним общались. На протяжении всей моей карьеры, когда мы виделись, мы часто с ним общались. Он фанатик своего дела. У него дома во времена видеокассет все было заставлено видеопленками, картотеками игроков, он очень много знает о гандболе. Но он перешел в команду, которая уже существовала и была создана. Мне кажется, у него было мало времени. Те взаимодействия, которые у команды вижу, они мне нравятся. В игре против «Барселоны» мне понравилось, как использовали в игре белорусов, которым постоянно из-за того, что они белорусы, не было веры, они не играли. Ребята против топовой команды показали, что они могут бороться с грандами вполне на равных. И это большой плюс. До Каденаса так никто не делал.

Ярослав Писаренко:

После игры со СКА Каденас сказал, что существует языковой барьер. Он не всегда понимает, что происходит внутри коллектива. Это тревожный звонок? Сергей Рутенко:

Я бы не сказал. Я поэтому и выучил английский, что постоянно куда-то переходил и был языковой барьер. Опять же, это время и адаптация. Серьезные большие клубы никогда не строят политику своего развития на постоянном изменении. Любому специалисту, даже самого высокого уровня, необходимо время, чтобы адаптироваться. Чтобы команда понимала, чего хочет от нее тренер. Преимущества испанского гандбола над белорусским: мнение Сергея Рутенко Юлия Вороненок:

Испанский и белорусский гандбол – это абсолютно разные вещи, или есть что-то общее?

Сергей Рутенко:

Я бы сказал, что разные. Но, в силу подбора игроков, который мы имеем последние годы, нам стоило бы стремиться в сторону испанского гандбола. Причина очень простая: мы всегда в силу советской школы, которая у нас очень сильная, блистательная и титулованная, мы всегда стремились к фактурным игрокам. Всегда искались ребята большие, крепкие. Испанцы такими игроками никогда не отличались. У них игра заключалась в том, чтобы переиграть соперника, обмануть его по-спортивному. Они в этом очень сильны. Да и сами по себе игровики очень сильные. Почему сборная Беларуси по гандболу не попала на чемпионат мира? Ярослав Писаренко:

Близится январь, время чемпионата мира. Наша команда впервые за долгое время туда не попала. Что у сборной не получилось? Сергей Рутенко:

Имели место быть травмы игроков. Кто-то был не в той форме, в которой его ожидали увидеть. Я полностью уверен, что игроки выкладывались на 100 % на игре и пытались сделать все, что умеют. К сожалению, это не получилось. Тренерский штаб, руководство федерации, безусловно, сделали выводы. К сожалению, эти выводы проходят уже по результату не совсем хорошему. Молодая команда всегда интересна тем, что от нее не знаешь, чего ждать. Иногда проигрываешь игры, которые должен выиграть, а иногда показываешь совершенно другой результат. Буду надеяться, что мы все-таки его покажем.

Юлия Вороненок:

На ваш взгляд молодые ребята, которые играют в зарубежных клубах, смогут ли они вытянуть команду без поддержки более опытных игроков, которые со временем покинут сборную? Может, есть тот, на кого вы ставите? Кто в будущем сможет выстрелить. Сергей Рутенко:

Я надеюсь, они все выстрелят. Не хотел бы во всеуслышание говорить, но для меня такие игроки в сборной есть. Смогут они вытянуть команду или нет? Покажет время. Со своей стороны я делаю что могу, чтобы у них это получилось. Сергей Рутенко: «Я не смогу находиться в стороне и быть безразличным к спорту, который дал мне все» Юлия Вороненок:

Может ли у гандбола появиться академия? Такая, как, например, у футболистов. Сергей Рутенко:

Это очень хорошая структура. Мы очень надеемся, что у нас это будет. У нас есть уже школы. Но, безусловно, нам их надо развивать. Мы давно это делаем, но нельзя останавливаться: надо уходить в регионы, в области, в районы. Там очень большой у нас потенциал. Очень трудно закрываться только областными центрами, и у нас не будет хватать кадров. И такие академии нам бы очень помогли.