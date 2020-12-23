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Сергей Вязович о «Дакаре 2021»: будет ожесточённая борьба в этом году, потому что все провели работу над ошибками

23 декабря 2020 14:21
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Саудовская Аравия вновь примет ралли-марафон «Дакар». 43-я автогонка стартует в Джидде 3 января и завершится 15 января, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протяженность нового маршрута составит 7 646 километров по пустыне и побережью Красного моря, более пяти тысяч километров приходится на боевые участки. Всего участники пройдут 12 этапов с одним днем отдыха.

Сергей Вязович о «Дакаре 2021»: будет ожесточённая борьба в этом году, потому что все провели работу над ошибками-1

На пьедестал в классе грузовиков претендуют 40 экипажей, в их числе и белорусы – прошлогодние бронзовые призеры «Дакара 2020». Наши Сергей Вязович и Алексей Вишневский теперь будут возглавлять каждый свой капотник, а это значит, что Беларусь представят сразу два спортивных грузовика.

Сергей Вязович о «Дакаре 2021»: будет ожесточённая борьба в этом году, потому что все провели работу над ошибками-4

Сергей Вязович, участник ралли-рейда «Дакар 2021»:
Понятно, что желание наше огромное – в этой гонке не просто добраться до подиума, а победить. Легких километров у нас точно не будет, думаю, что будет ожесточенная борьба в этом году, потому что провели все работу над ошибками. Я уверен, что перестроили все свои автомобили. И в этом году, опять же, без контактов во время каких-то промежуточных гонок, мы не знаем, кто на что способен. Будет очень интересная в плане тактики гонка.

Сергей Вязович о «Дакаре 2021»: будет ожесточённая борьба в этом году, потому что все провели работу над ошибками-7

Организаторы ралли уже составили список приоритетных пилотов категории «Грузовики». В почетном перечне значатся и белорусы Вязович и Вишневский. Первый стартует на «Дакаре 2021» с третьей позиции, второй – с шестой.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Алексей Вишневский # Фотофакт

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