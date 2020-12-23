Сергей Вязович о «Дакаре 2021»: будет ожесточённая борьба в этом году, потому что все провели работу над ошибками

На пьедестал в классе грузовиков претендуют 40 экипажей, в их числе и белорусы – прошлогодние бронзовые призеры «Дакара 2020». Наши Сергей Вязович и Алексей Вишневский теперь будут возглавлять каждый свой капотник, а это значит, что Беларусь представят сразу два спортивных грузовика.

Сергей Вязович, участник ралли-рейда «Дакар 2021»:

Понятно, что желание наше огромное – в этой гонке не просто добраться до подиума, а победить. Легких километров у нас точно не будет, думаю, что будет ожесточенная борьба в этом году, потому что провели все работу над ошибками. Я уверен, что перестроили все свои автомобили. И в этом году, опять же, без контактов во время каких-то промежуточных гонок, мы не знаем, кто на что способен. Будет очень интересная в плане тактики гонка.