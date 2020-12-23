«Самое важное – это взаимопонимание, умение владеть своим телом». Как прошёл Кубок столицы по спортивным бальным танцам

Осанка, взгляд и музыка в такт. Изящные «па» разжигают танцевальные страсти на зимнем паркете. Двухдневный Кубок столицы по спортивным бальным танцам собрал юниоров со всех уголков страны. Под софитами пляшут даже пайетки на платьях. Наталья Филимонова, судья Кубка столицы по спортивным бальным танцам:

Каждый год под Новый год мы проводим данный турнир, принимаем большое количество танцевальных дуэтов: порядка 300 пар. В каждой возрастной категории 6 пар проходит в финал. И в каждом финале расставляются по местам, соответственно, в каждой возрастной категории у нас есть призеры и победители. Судьи оценивают ритм, также линии корпуса, линии рук, работу ног, стоп, технику.

Спортивные бальные танцы – завораживающий язык тела, невербальные сигналы, которые красноречивее слов характеризуют личность. В каждом движении – образ мыслей и своя философия. Ольга Хамутовская, тренер, член Белорусского республиканского танцевального союза:

Это не просто спорт, который развивает физическое состояние ребенка, но это и эстетика, культура поведения, общения девушки и парня. Отдавать в спортивные бальные танцы ребенка желательно с маленького возраста, потому что в этом возрасте идет физиологическое развитие ребенка, его становление как личности.

Путь к победе, как и в любом спорте, выстраивается пошагово: дисциплина, усидчивость и упорство. Подножка от соперника не страшна, когда рядом надежный партнер. Слаженный творческий тандем «дотанцует» до пьедестала. Роман Захаренко, участник Кубка столицы по спортивным бальным танцам:

У нас первое место, у нас большие эмоции, потому что это наш первый выход в этом году. Маргарита Кириллова, участница Кубка столицы по спортивным бальным танцам:

Когда мы танцуем, хотим показать все наши эмоции, как мы рады, что мы танцуем.

Эллина Ардзюк, участница Кубка столицы по спортивным бальным танцам:

Самое важное – это взаимопонимание, умение владеть своим телом, танцевать, хотя бы хорошо себя преподнести, это и уверенность в себе. И на самом деле это помогает в жизни.

Грация танца преображает, придает уверенности и сил, чтобы зажечь свою звезду на танцевальном небосклоне. Тимофей Столбанов, участник Кубка столицы по спортивным бальным танцам:

У меня еще мечта есть: выступить в высшей группе, где выступают только победители. Когда я расстроен, если я начинаю танцевать, то я веселюсь и настроение поднимается.

Еженедельные и иногда изнуряющие тренировки всегда дают плоды. Нельзя не заметить, как юные танцоры приобретают закалку, расширяют кругозор и меняются на глазах. Василина Палюшиц, участница Кубка столицы по спортивным бальным танцам:

Сначала очень волнительно было, а потом, когда начинаешь танцевать, ты танцуешь от души и все нормально.

Андрей Богданов, участник Кубка столицы по спортивным бальным танцам:

Чтобы победить, нужно хорошо тренироваться, дома тоже отрабатывать.

Повелители танца уже бронируют места на спортивном олимпе. И даже если в будущем они сменят свои ориентиры, их танцевальное прошлое обязательно пробьет дорогу в жизнь.

Инна Даронина, мама участника Кубка столицы по спортивным бальным танцам:

Это как воспитание благородных девиц, все-таки в наше время важно не упустить этот момент, потому что уверенность в себе иногда граничит, наверное, с распущенностью. Мне кажется, все-таки очень важно держать ребенка в каких-то не то, чтобы рамках, но во всяком случае в красивом и правильном воспитании. Это очень здорово.