Прямой эфир

Ничья в Гомеле и победа «Шахтёра». Как завершился 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу?

03 августа 2021 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В четырех городах Беларуси играли заключительные матчи 18-го тура национального первенства по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ничья в Гомеле и победа «Шахтёра». Как завершился 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу?-1

Нескучно было в Гомеле, где одноименный клуб принимал БАТЭ. Борисовчане дважды вели по ходу противостояния, но достичь желаемого результата не смогли. В итоге ничья – 2:2. Примечательно, что хозяева спаслись только на 87-й минуте. Баллы дружине подарил Александр Васильев.

Ничья в Гомеле и победа «Шахтёра». Как завершился 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу?-4

Полная цифровая картина тура на экране. Отметим победу «Шахтера» под руководством нового рулевого – Сергея Гуренко.

# Футбол Беларуси # Сергей Гуренко # Александр Васильев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Команда Беларуси на 49-м месте промежуточного рейтинга Олимпиады. Лидеры таблицы – сборная Китая
03 августа 2021 18:28

Команда Беларуси на 49-м месте промежуточного рейтинга Олимпиады. Лидеры таблицы – сборная Китая

Надежды не оправдались. 12-й день Игр оставил белорусских байдарочников и борцов без медалей
03 августа 2021 17:22

Надежды не оправдались. 12-й день Игр оставил белорусских байдарочников и борцов без медалей

С оркестром, плакатами и цветами. Посмотрите, как на родине встречали олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича
03 августа 2021 16:05

С оркестром, плакатами и цветами. Посмотрите, как на родине встречали олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича