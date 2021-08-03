Ничья в Гомеле и победа «Шахтёра». Как завершился 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу?

Новости Беларуси. В четырех городах Беларуси играли заключительные матчи 18-го тура национального первенства по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В четырех городах Беларуси играли заключительные матчи 18-го тура национального первенства по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Нескучно было в Гомеле, где одноименный клуб принимал БАТЭ. Борисовчане дважды вели по ходу противостояния, но достичь желаемого результата не смогли. В итоге ничья – 2:2. Примечательно, что хозяева спаслись только на 87-й минуте. Баллы дружине подарил Александр Васильев.
Полная цифровая картина тура на экране. Отметим победу «Шахтера» под руководством нового рулевого – Сергея Гуренко.