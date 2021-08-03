Надежды не оправдались. 12-й день Игр оставил белорусских байдарочников и борцов без медалей

Новости Беларуси. Очередной соревновательный день Игр в Токио оставил белорусскую делегацию без медалей, хотя надежды были. И небезосновательные. Мы ждали пьедестала от гребцов, а также держали кулаки за борца Маскевича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В гребле оказаться в числе призеров имели шанс два экипажа. Для этого, правда, нужно было успешно преодолеть полуфинал. 1/2 финала срезала байдарочника Олега Юреню, ехавшего тысячу. Он показал только четвертый результат и отправился в финал B и в итоговом протоколе занял 12-ю позицию. Ольга Худенко и Марина Литвинчук с полуфиналом справились, но в главном заезде реноме лидеров подтвердить не смогли и пришли к финишу шестыми.

В греко-римской борьбе надеялись на Кирилла Маскевича (весовая категория до 87 килограммов). Его титулы говорят сами за себя: серебряный призер Европы 2021 года, обладатель личного Кубка мира. Только вот выступил спортсмен явно ниже своих сил. В первой же схватке он крупно уступил египтянину Метвалли – 1:9. Оставался призрачный шанс на утешение, однако и его не случилось. Для белоруса Олимпиада завершена.

Крайне приятное впечатление произвели синхронистки. Дарья Кулагина и Василина Хондошко представили техническую программу. Номер под названием «Канкан» судьям понравился. Итог – 10-е место в квалификации и финал 4 августа.