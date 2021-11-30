Сергей Сычук назначен новым руководителем Белорусской федерации шахмат

Новости Беларуси. Белорусскую федерацию шахмат возглавил Сергей Сычук. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета, во вторник, 30 ноября, состоялась внеочередная выборная конференция, на которой 20 делегатов единогласно поддержали нового главкома, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее обязанности руководителя исполнял первый заместитель федерации Александр Шамко. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подчеркнул, что в советское время занятия шахматами были включены в подготовку каждого спортсмена и традиции необходимо возвращать. На 2022 год запланировано открытие отделений шахмат в детско-юношеских спортивных школах.