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Сергей Сычук назначен новым руководителем Белорусской федерации шахмат

30 ноября 2021 21:08
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Новости Беларуси. Белорусскую федерацию шахмат возглавил Сергей Сычук. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета, во вторник, 30 ноября, состоялась внеочередная выборная конференция, на которой 20 делегатов единогласно поддержали нового главкома, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сергей Сычук назначен новым руководителем Белорусской федерации шахмат-1

Ранее обязанности руководителя исполнял первый заместитель федерации Александр Шамко. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подчеркнул, что в советское время занятия шахматами были включены в подготовку каждого спортсмена и традиции необходимо возвращать. На 2022 год запланировано открытие отделений шахмат в детско-юношеских спортивных школах.  

# Шахматы # Сергей Сычук # Александр Шамко # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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