«Результат говорит сам за себя». Олег Райхлин об успехах женской сборной по борьбе на Кубке Беларуси

Олег Райхлин, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:

Мы смотрим, какой у нас резерв. И, в общем-то, мы довольны той «подпорой», как бы говоря, ведущим борцам. Это, конечно, не футбол и не хоккей. Но мы даже и не будем хвалиться. Команда Беларуси на Олимпийских играх была одним из лидеров. Две олимпийские медали завоевали девочки. Результат говорит сам за себя. Достойное выступление на Олимпийских играх, считаю, что это очень хорошо.