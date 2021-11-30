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«Результат говорит сам за себя». Олег Райхлин об успехах женской сборной по борьбе на Кубке Беларуси

30 ноября 2021 21:03
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Новости Беларуси. В «Стайках» завершился Кубок Беларуси по борьбе. В последний соревновательный день заветные награды разыграли спортсмены, специализирующиеся на вольном стиле, и женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Спектр задан, надо идти до конца. Тренер мужской сборной о выступлении на Кубке Беларуси в «Стайках» – читайте здесь.  

«Результат говорит сам за себя». Олег Райхлин об успехах женской сборной по борьбе на Кубке Беларуси -1

Олег Райхлин, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:  
Мы смотрим, какой у нас резерв. И, в общем-то, мы довольны той «подпорой», как бы говоря, ведущим борцам. Это, конечно, не футбол и не хоккей. Но мы даже и не будем хвалиться. Команда Беларуси на Олимпийских играх была одним из лидеров. Две олимпийские медали завоевали девочки. Результат говорит сам за себя. Достойное выступление на Олимпийских играх, считаю, что это очень хорошо.  

«Результат говорит сам за себя». Олег Райхлин об успехах женской сборной по борьбе на Кубке Беларуси -4

Наиболее яркую борьбу продемонстрировали Яна Костунова, Иван Громыко, Денис Соловей, Даниил Амельянчик и Егор Акулич, которые расположились на первых местах своих весовых категорий и отправились домой с драгоценными наградами.  

# Борьба # Яна Костунова # Иван Громыко # Денис Соловей # Даниил Амельянчик # Егор Акулич # Иван Янковский # Олег Райхлин # Фотофакт

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