Сергей Рутенко: «Весь мир всё равно знает, кто такие Соболенко и Азаренко»

Новости с зеленого континента будоражили нас целых две недели. Сенсаций и поводом для гордости для белорусов стал выход в полуфинал женской одиночки сразу двух наших представительниц, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Виктория Азаренко и Арина Соболенко сделали это. Зрители, специалисты, да и просто миряне аплодировали. Аппетит приходит во время еды, и мы, конечно, мечтали увидеть исключительно белорусский финал Australian Open. Но у жизни свои планы. Главный трофей и титул Арина Соболенко буквально пилила с Елены Рыбакиной из Казахстана. Без преувеличения, помимо 20 тысяч зрителей, которые болели за финалисток, к экранам телевизоров, гаджетов, телефонов, прильнуло полпланеты, начиная от тренеров и заканчивая сильными мира сего. Поединок выдался действительно достойный финала гранд-слэма. Эмоции были не передаваемые. Итог трехматчевой дуэли – 2:1 в пользу белоруски. Поскольку Арина еще не прибыла на родину, мы пригласили к нам в студию председателя Белорусской федерации тенниса Сергея Рутенко. Бесспорно, нам интересно все, что связанно с Ариной, и, конечно, способна ли отечественная кузница тенниса растить мировых звезд и в будущем. «Нервничал, переживал, ушел, не смотрел»

Юлия Силипицкая, СТВ:

Как вам живется после победы Арины Соболенко? Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

Очень приятно получить такое количество звонков. Я вчера даже шутил, что последний раз мне столько звонили, когда я Лигу чемпионов выигрывал. Вся страна болела за Арину. Поэтому от этого больше приятно. И, конечно, больше приятно, что она совершила такую победу историческую и важную для страны и для тенниса. Юлия Силипицкая:

Где смотрели игру? Сергей Рутенко:

Смотрел дома. Первый сет, когда она проиграла. Нервничал, переживал, ушел, не смотрел. Даже какое-то спортивное суеверие сыграло. Я на телефоне через приложение просто счет смотрел онлайн, хочу в записи спокойно еще пересмотреть. Юлия Силипицкая:

Вы все-таки утерли нос тем, кто заставил нас временно быть под нейтральным флагом. «Много на эту тему шутили, говорили, что будет открытый чемпионат Беларуси в Австралии»

Сергей Рутенко:

Очень много мнений на эту тему. Кто-то говорит, что не стоит вообще выступать. Кто-то говорит, что все-таки мы должны. Я сторонник второго варианта. Весь мир знает, что Соболенко и Азаренко – белоруски. Когда они были в полуфинале, весь мир говорил о том, что две представительницы Беларуси в полуфинале. Юлия Силипицкая:

Так хотели белорусского финала! Сергей Рутенко:

Много на эту тему шутили, говорили, что будет открытый чемпионат Беларуси в Австралии. Юлия Силипицкая:

Было бы очень круто.

Сергей Рутенко:

Фантастика была бы, конечно. У нас и так впервые в истории турнира «Большого шлема» две представительницы были в полуфинале. Поэтому это большое достижение. Я считаю, что наши девчата все равно показывают всему миру, прославляют нашу страны. Конечно, плохо, что нет флага, но весь мир все равно знает, кто такие Соболенко и Азаренко. А мы со своей стороны, как мы уже не раз говорили, работаем над тем, чтобы это вернуть и восстановить нас в правах. Юлия Силипицкая:

Как вы думаете, эта ситуация повлияет каким-то образом на тех, кто пока еще закрывает перед нами двери? Сергей Рутенко:

Я думаю, что вряд ли. У нас много спортсменов лучших в мире. Или как минимум в топе мировом. Я имею в виду в своих видах спорта, но, как мы видим, это нам не помогает. Юлия Силипицкая:

Но здесь все-таки немножко другое. Я почему-то верю. Сергей Рутенко:

Я присоединюсь и тоже буду верить. И будем надеяться, что так и получится. «Мне кажется, такая победа должна быть мотивационной»

Юлия Силипицкая:

Беларусь – кузница топовых теннисистов уже давно. Начиная от истории даже не Максима Мирного, а еще Натальи Зверевой, когда она стала первой чемпионкой мира. Уже выросла плеяда. Но только Арина практически выросла на белорусских кортах. Если ребята уезжали, тренировались, возвращались, то это исконно такая белорусская. Насколько мы сегодня готовы готовить топ-игроков? И вполне возможно, чтобы уже был чемпионат Беларуси не только на Australian Open. Сергей Рутенко:

Вы правильно заметили. Я тоже везде говорю, что эта работа проводится давно. И я, пользуясь случаем, хочу всех предыдущих руководителей поздравить с большим успехом. Юлия Силипицкая:

Я согласна, присоединяюсь. Сергей Рутенко:

Это их заслуга, работа их. И мы сейчас одной из своих целей, я говорил еще во время выборов, что мы должны приумножить то богатство, которое у нас есть. Сохранить и приумножить. На мой взгляд, есть у нас все шансы, чтобы так и сделать. Государство очень много помогает. У нас вводятся новые объекты. Мы со своей стороны пытаемся выстроить систему по подготовке кадров, молодых кадров. Есть хорошие ребята, которые, глядя на эти успехи наших замечательных спортсменов, я надеюсь, это будет для них дополнительным стимулом, чтобы расти, развиваться и показывать результаты. Юлия Силипицкая:

Уже сформировавшихся теннисистов, которые входят в топ-400, в топ-300 у нас же достаточно, насколько я понимаю?