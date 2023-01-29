«В целом я довольна». Алимбекова пришла шестой в масс-старте на Кубке Содружества в Раубичах

Динара Алимбекова-Смольская, спортсменка национальной команды Беларуси по биатлону:

Я пришла на последний огневой рубеж, была не очень простая ветровая обстановка, и где-то это мне помешало уйти вместе с лидерами на дистанцию. Я шестым местом довольна, я не могу здесь побеждать каждый раз, потому что девчонки-соперницы тоже сильные. Это контактная гонка, здесь эмоции захлестывают. В целом я довольна гонкой, довольна этим прошедшим этапом.