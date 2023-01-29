«В целом я довольна». Алимбекова пришла шестой в масс-старте на Кубке Содружества в Раубичах

Новости Беларуси. Завершился пятый этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах. В заключительной гонке, женском масс-старте, белорусские спортсменки, к сожалению, медалей не завоевали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Завершился пятый этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах. В заключительной гонке, женском масс-старте, белорусские спортсменки, к сожалению, медалей не завоевали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучший результат из наших показала лидер национальной команды Динара Алимбекова-Смольская. Стрельба у девушки не заладилась. На огневых рубежах она допустила четыре осечки. Биатлонистка финишировала шестой.
Динара Алимбекова-Смольская, спортсменка национальной команды Беларуси по биатлону:
Я пришла на последний огневой рубеж, была не очень простая ветровая обстановка, и где-то это мне помешало уйти вместе с лидерами на дистанцию. Я шестым местом довольна, я не могу здесь побеждать каждый раз, потому что девчонки-соперницы тоже сильные. Это контактная гонка, здесь эмоции захлестывают. В целом я довольна гонкой, довольна этим прошедшим этапом.
Напомним, всего по итогам пятого этапа Кубка Содружества в копилке нашей сборной 5 наград. Сегодня, 29 января, среди мужчин завоевал бронзу гонки с массовым стартом Антон Смольский (подробнее здесь). Впереди еще один этап турнира. Заключительные гонки чемпионата состоятся в России в марте.
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