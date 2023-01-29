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«Каждый день непредсказуемость». Антон Смольский взял бронзу на масс-старте Кубка Содружества

29 января 2023 10:54
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Новости Беларуси. В заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка Содружества по биатлону Антон Смольский завоевал бронзу гонки с массовым стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый день непредсказуемость». Антон Смольский взял бронзу на масс-старте Кубка Содружества-1

Он отлично шел по дистанции. И продемонстрировал неплохую стрельбу после четырех огневых рубежей пришлось преодолеть два штрафных круга. Такой результат позволил нашему биатлонисту подняться на третью ступень пьедестала почета.

«Каждый день непредсказуемость». Антон Смольский взял бронзу на масс-старте Кубка Содружества-4

Антон Смольский, бронзовый призер масс-старта:
Всегда хочется чуть-чуть больше и лучше, чем есть. Но все же это биатлон, и здесь каждый день непредсказуемость. Как бы ты ни был готов, всегда может внешний фактор внести коррективы в твои планы и в твой результат, поэтому тем и интересен этот вид спорта, что каждый день новые испытания.

«Каждый день непредсказуемость». Антон Смольский взял бронзу на масс-старте Кубка Содружества-7

Неплохо проявили себя и другие наши спортсмены. По итогам гонки два белоруса приняли участие в цветочной церемонии. Максим Воробей финишировал четвертым. Никита Лобастов – пятый. Впереди женский масс-старт. Начало запланировано на 14:00.

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# Биатлон # Антон Смольский # Фотофакт

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