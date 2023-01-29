«Каждый день непредсказуемость». Антон Смольский взял бронзу на масс-старте Кубка Содружества

Новости Беларуси. В заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка Содружества по биатлону Антон Смольский завоевал бронзу гонки с массовым стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка Содружества по биатлону Антон Смольский завоевал бронзу гонки с массовым стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он отлично шел по дистанции. И продемонстрировал неплохую стрельбу после четырех огневых рубежей пришлось преодолеть два штрафных круга. Такой результат позволил нашему биатлонисту подняться на третью ступень пьедестала почета.
Антон Смольский, бронзовый призер масс-старта:
Всегда хочется чуть-чуть больше и лучше, чем есть. Но все же это биатлон, и здесь каждый день непредсказуемость. Как бы ты ни был готов, всегда может внешний фактор внести коррективы в твои планы и в твой результат, поэтому тем и интересен этот вид спорта, что каждый день новые испытания.
Неплохо проявили себя и другие наши спортсмены. По итогам гонки два белоруса приняли участие в цветочной церемонии. Максим Воробей финишировал четвертым. Никита Лобастов – пятый. Впереди женский масс-старт. Начало запланировано на 14:00.
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