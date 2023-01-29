«Каждый день непредсказуемость». Антон Смольский взял бронзу на масс-старте Кубка Содружества

Антон Смольский, бронзовый призер масс-старта:

Всегда хочется чуть-чуть больше и лучше, чем есть. Но все же это биатлон, и здесь каждый день непредсказуемость. Как бы ты ни был готов, всегда может внешний фактор внести коррективы в твои планы и в твой результат, поэтому тем и интересен этот вид спорта, что каждый день новые испытания.