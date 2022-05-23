Сергей Рутенко о семинаре для тренеров: все очень довольны, специалисты хотят развиваться, учиться

Новости Беларуси. Белорусская теннисная федерация провела первый в 2022 году образовательный семинар для тренеров. На базе Республиканского центра олимпийской подготовки собрались наставники, заинтересованные в повышении своей квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мероприятие проходило в течение двух дней. Участники не только пополнили багаж теоретических знаний, но и закрепили умения на практике. Новому обучались как молодые специалисты, так и опытные преподаватели. Способствовали повышению уровня мастерства белорусских тренеров и топовые спикеры. Особое внимание эксперты уделили технике подачи мяча и психологической работе с подрастающими теннисистами.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

По отзывам, по комментариям, все очень довольны. Благодаря Президентскому спортивному клубу, при его поддержке у нас появилась такая возможность. Также РЦОП нам помог с помещением. Поэтому будем стараться проводить их как можно больше. Здесь присутствовали в большинстве молодые специалисты, которые хотят развиваться, хотят учиться, перенимать опыт, внедрять его в свою работу. Поэтому, безусловно, здесь только плюсы, только позитив от такого мероприятия.

Функционеры теннисной федерации планируют, что подобные семинары станут традиционными и пройдут во всех областных центрах Беларуси.

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