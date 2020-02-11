Сергей Рутенко на катарском Дне спорта в Беларуси: обе стороны очень много вкладывают в спорт

Новости Беларуси. Второй вторник февраля – Национальный день спорта в Катаре. В этот день все жители страны выходят на спортивные арены и площадки и приобщаются к здоровому образу жизни. В Беларуси также поддерживают эту идею, и неслучайно катарский День спорта пришел в Минск, сообщили в программе «СТВ-спорт». С места событий – Юлия Силипицкая.

Государство Катар расположено на северо-восточной части Аравийского полуострова. В 2022 году здесь пройдет чемпионат мира по футболу. Впрочем, не только поэтому Катар можно назвать спортивной страной. Каждый месяц в этом государстве проходят десятки международных стартов.

Беларусь – центр Европы. Спортивной державой по праву можно назвать и ее. Чемпионат мира по хоккею, II Европейские игры и многие другие турниры принимала наша страна, а белорусские атлеты снискали мировую славу в самых разных соревнования. К слову, и катарские стадионы и помосты наши ребята знают очень хорошо.

Сергей Рутенко, заслуженный мастер спорта по гандболу:

Мы играли клубные чемпионаты мира, игрался чемпионат мира среди национальных команд, был со сборной мира. Обе стороны очень любят спорт, очень много в него вкладывают. Но, может быть, мы немножко, исторически так сложилось, впереди.

День спорта в Катаре празднуют с 2012 года во второй вторник февраля. В стране объявляется официальный выходной, и все жители страны, включая эмира и его семью, устремляются на спортивные арены и площадки. Жизнь в этот день кипит исключительно в спортивном русле, начиная от олимпийских видов спорта и заканчивая самыми непредсказуемыми состязаниями. Если решите побывать на таком фестивале, достаточно сесть на самолет и через 8,5 часа, правда, с одной пересадкой, оказаться в Дохе.

Катарский День спорта пришел и в Беларусь. Можно попробовать себя в игре в дартс, на теннисных кортах и в сквоше, а также покрутить педали велотренажера и, конечно, сыграть партию в бадминтон.

Абдулазис Аль-Кувари, первый секретарь посольства Государства Катар в Республике Беларусь:

Главная цель этого праздника – продвижение здорового образа жизни. Хотелось бы, чтобы все граждане Катара и гости участвовали в нем. Мы считаем, что спорт помогает сближению народов.

Гости праздника отмечали, что на белорусских объектах День спорта Катара по-особенному хорош.

Халед Орайкат, Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Палестина в Республике Беларусь:

Беларусь – пример для белорусов и пример для других.

Абу-Бекир Шабанович, главный муфтий Беларуси:

Я по жизни вообще спортсмен. Мне уже 81 год. Для меня это жизнь.