«Я не передумаю». В БГУФК прошёл семинар для будущих тренеров

Новости Беларуси. Студенты и преподаватели обсуждали все плюсы и минусы тренерской работы на специальном и мотивационном семинаре, который прошел в стенах Белорусского государственного университета физической культуры и спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Семинар назывался «Тренер – работа твоей мечты».

Спикерами выступили ректор университета Сергей Репкин и главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович.

Главной целью мероприятия была мотивация выпускников университета к будущей профессии. Спикеры рассказывали о реалиях построения карьеры, приводили яркие примеры из своего опыта. Были затронуты важные аспекты тренерской деятельности.

Мария Соснович, студентка 4 курса БГУФК:

Это моя вторая специальность, первая – я окончила медицинский колледж. Поступила в университет, и сейчас могу сказать с уверенностью, что да, я хочу быть тренером. Мне это нравится, я в этом развиваюсь, двигаюсь, стараюсь получить максимум знаний, которые дают в этом университете. Думаю, все получится.

Владислав Михайлов, студент 4 курса БГУФК:

Я бы хотел всех спортсменов научить в своем виде спорта, относительно шорт-трека, более техническим элементам, которых не хватает в моем виде спорта. Я не передумаю быть тренером по шорт-треку и буду пробовать себя развивать в этом направлении.