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«Я не передумаю». В БГУФК прошёл семинар для будущих тренеров

11 февраля 2020 09:58
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Новости Беларуси. Студенты и преподаватели обсуждали все плюсы и минусы тренерской работы на специальном и мотивационном семинаре, который прошел в стенах Белорусского государственного университета физической культуры и спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Семинар назывался «Тренер работа твоей мечты».    

«Я не передумаю». В БГУФК прошёл семинар для будущих тренеров-1

Спикерами выступили ректор университета Сергей Репкин и главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович.

«Я не передумаю». В БГУФК прошёл семинар для будущих тренеров-4

«Я не передумаю». В БГУФК прошёл семинар для будущих тренеров-6

Главной целью мероприятия была мотивация выпускников университета к будущей профессии. Спикеры рассказывали о реалиях построения карьеры, приводили яркие примеры из своего опыта. Были затронуты важные аспекты тренерской деятельности.  

«Я не передумаю». В БГУФК прошёл семинар для будущих тренеров-9

Мария Соснович, студентка 4 курса БГУФК:   
Это моя вторая специальность, первая – я окончила медицинский колледж. Поступила в университет, и сейчас могу сказать с уверенностью, что да, я хочу быть тренером. Мне это нравится, я в этом развиваюсь, двигаюсь, стараюсь получить максимум знаний, которые дают в этом университете. Думаю, все получится.   

«Я не передумаю». В БГУФК прошёл семинар для будущих тренеров-12

Владислав Михайлов, студент 4 курса БГУФК:
Я бы хотел всех спортсменов научить в своем виде спорта, относительно шорт-трека, более техническим элементам, которых не хватает в моем виде спорта. Я не передумаю быть тренером по шорт-треку и буду пробовать себя развивать в этом направлении.

«Я не передумаю». В БГУФК прошёл семинар для будущих тренеров-15

В 2020 году дипломированными спортивными специалистами станут 480 выпускников БГУФК.   

# Олимпиада 2020 # Мария Соснович # Владислав Михайлов # Владимир Шантарович # Сергей Репкин # Фотофакт

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