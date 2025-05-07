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Скандал в Польше – в интернете появились ответы на экзамен по государственному языку

07 мая 2025 06:21
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Скандал в Польше. В интернете появились ответы на экзаменационные задания по государственному языку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скандал в Польше – в интернете появились ответы на экзамен по государственному языку-2

Утечку обнаружили после проведения первого контрольного тестирования. В сеть также попали тексты итоговых эссе. Директор Центральной экзаменационной комиссии пообещал провести расследование. По его словам, если выяснится, что это произошло из-за нарушения процедур на местах, то дело передадут в полицию.

# Международная политика

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