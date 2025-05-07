Скандал в Польше – в интернете появились ответы на экзамен по государственному языку

Скандал в Польше. В интернете появились ответы на экзаменационные задания по государственному языку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утечку обнаружили после проведения первого контрольного тестирования. В сеть также попали тексты итоговых эссе. Директор Центральной экзаменационной комиссии пообещал провести расследование. По его словам, если выяснится, что это произошло из-за нарушения процедур на местах, то дело передадут в полицию.