Лукашенко проводит переговоры с Президентом Гвинеи-Бисау

Курс на сближение и выстраивание прочных дружественных и экономических связей. Президент Беларуси проводит переговоры с Президентом Гвинеи-Бисау – Умару Сисоку Эмбало, который прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Накануне вечером борт главы африканского государства приземлился в Национальном аэропорту. У трапа почетного гостя встретил заместитель министра иностранных дел Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств уже встречались лично на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата в конце 2024 года. В марте актуальные вопросы двустороннего сотрудничества обсуждали в телефонном разговоре. Пришло время для более обстоятельного диалога, что называется, с глазу на глаз. В Беларуси Умару Сисоку Эмбало пробудет несколько дней. 7 мая состоится встреча лидеров, ключевыми темами станут вопросы активизации сотрудничества. Особое внимание – реализации взаимовыгодных проектов в ключевых отраслях экономики. Кроме того, глава африканского государства посетит отечественные предприятия, ознакомится с возможностями нашей страны в различных сферах.