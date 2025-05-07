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Во Франции в последние годы значительно ухудшилась криминогенная обстановка

07 мая 2025 06:21
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Безопасных мест не осталось. Криминогенная обстановка во Франции в последние годы значительно ухудшилась, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции в последние годы значительно ухудшилась криминогенная обстановка-2

По оценкам правоохранителей, причина в стремительном распространении наркотиков среди молодежи. Из-за этого жестокости стало больше не только в городах, но и в небольших населенных пунктах. Также острой остается проблема краж в публичных местах. Ключом к борьбе с этими негативными тенденциями в МВД Франции считают использование технологий распознавания лиц.

# Новости Франции

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