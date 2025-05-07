Правоохранители готовы обеспечить безопасность в период празднования Дня Победы

Для белорусов День Победы – величайший праздник. Фактически он является основой нашей государственности. Яркие мероприятия пройдут 9 Мая. Безопасность обеспечат правоохранители, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в День Победы милиция будет нести службу в усиленном режиме. Пропуск на праздничные площадки организуют через контрольно-пропускные пункты.

Александр Байдун, начальник отдела по массовым мероприятиям УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома: В целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах проведения массовых мероприятий, приуроченных к Дню Великой Победы, в Минске предусмотрен комплекс мер. Проход к месту проведения парада начнется с 17 часов. Для граждан особой категории предусмотрены отдельные КПП с оранжевым тентом. Граждане в состоянии алкогольного опьянения не будут допущены на праздничные площадки. Предметы, запрещенные к проносу, можно будет временно оставить в камерах хранения.

Во время проведения торжественного парада перекроют некоторые улицы столицы. Так, с 14 часов движение транспорта ограничат по проспекту Машерова от улицы Даумана до улицы Тимирязева и по проспекту Победителей от Мельникайте до Игнатенко в обоих направлениях.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В рамках проведения торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Минске будет проводиться парад военной техники, а также парад пеших колонн, в связи с чем будут внесены изменения в организацию дорожного движения. Они коснутся передвижения механизированных колонн из пункта постоянной дислокации к месту проведения парада по маршруту проспекта Независимости и прибытия на проспект Машерова в район улицы Даумана. Столичная Госавтоинспекция готова к обеспечению безопасности дорожного движения на территории столицы и также уверяет, что все пройдет в порядке.

В День Победы дежурство будут нести более 3,5 тысячи спасателей и около 780 бригад скорой помощи.