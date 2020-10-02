«За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси

Кроме того, он вручил денежный сертификат на развитие материально-технической базы клуба. Праздник прошел в Несвиже.

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин поздравил победителей женского Кубка Беларуси по баскетболу 2020 года – команду «Горизонт», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, перед началом торжеств для баскетболисток провели экскурсию по музею-заповеднику в Несвиже. Многие спортсменки в замке Радзивиллов побывали впервые.

Юлия Р ы тикова, баскетболистка команды «Горизонт» (Минск): В моей жизни это первый раз. Довольно-таки интересно, познавательно. Хотелось бы пожелать, чтобы всех спортсменов так чествовали, чтобы люди узнавали свою историю.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Развивается клуб. На самом деле за это время большой шаг сделан вперед. И детская школа… Мы буквально несколько недель назад приняли решение о создании мужского баскетбольного клуба Минской области совместно с нашим БГУИРом. Я сам занимался баскетболом, поэтому для меня это вдвойне приятно.

Я честно скажу, что вовлечение в этот вид спорта детей – это самое лучшее, что может быть.