Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • «За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси

«За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси

02 октября 2020 20:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин поздравил победителей женского Кубка Беларуси по баскетболу 2020 года – команду «Горизонт», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кроме того, он вручил денежный сертификат на развитие материально-технической базы клуба. Праздник прошел в Несвиже.

Девушки из Минской области в финале соревнований обыграли команду «БГУ-Драконы».

«За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси-1

«За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси-3

Кстати, перед началом торжеств для баскетболисток провели экскурсию по музею-заповеднику в Несвиже. Многие спортсменки в замке Радзивиллов побывали впервые.

«За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси-6

Юлия Рытикова, баскетболистка команды «Горизонт» (Минск):
В моей жизни это первый раз. Довольно-таки интересно, познавательно. Хотелось бы пожелать, чтобы всех спортсменов так чествовали, чтобы люди узнавали свою историю.

«За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси-9

«За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси-11

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Развивается клуб. На самом деле за это время большой шаг сделан вперед. И детская школа… Мы буквально несколько недель назад приняли решение о создании мужского баскетбольного клуба Минской области совместно с нашим БГУИРом. Я сам занимался баскетболом, поэтому для меня это вдвойне приятно.

Я честно скажу, что вовлечение в этот вид спорта детей – это самое лучшее, что может быть.

«За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси-14

«За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси-16

«За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси-18

В 2020 году женскому баскетбольному клубу исполняется 10 лет. «Горизонт» – трехкратный чемпион страны и пятикратный обладатель Кубка Беларуси.

# Баскетбол # Александр Турчин # Юлия Рытикова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тренер брестского «Динамо» о матче с болгарским «Лудогорцем»: думаю, что выглядели мы достойно
02 октября 2020 20:03

Тренер брестского «Динамо» о матче с болгарским «Лудогорцем»: думаю, что выглядели мы достойно

В Ратомке соревнования за Кубок памяти Доватора собрали наездников со всей Беларуси
02 октября 2020 15:07

В Ратомке соревнования за Кубок памяти Доватора собрали наездников со всей Беларуси

Неожиданный результат и очередная домашняя победа. Как прошли матчи чемпионата Беларуси по хоккею?
01 октября 2020 20:00

Неожиданный результат и очередная домашняя победа. Как прошли матчи чемпионата Беларуси по хоккею?