«За это время большой шаг сделан вперёд». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта» с победой на Кубке Беларуси
Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин поздравил победителей женского Кубка Беларуси по баскетболу 2020 года – команду «Горизонт», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кроме того, он вручил денежный сертификат на развитие материально-технической базы клуба. Праздник прошел в Несвиже.
Девушки из Минской области в финале соревнований обыграли команду «БГУ-Драконы».
Кстати, перед началом торжеств для баскетболисток провели экскурсию по музею-заповеднику в Несвиже. Многие спортсменки в замке Радзивиллов побывали впервые.
Юлия Рытикова, баскетболистка команды «Горизонт» (Минск):
В моей жизни это первый раз. Довольно-таки интересно, познавательно. Хотелось бы пожелать, чтобы всех спортсменов так чествовали, чтобы люди узнавали свою историю.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Развивается клуб. На самом деле за это время большой шаг сделан вперед. И детская школа… Мы буквально несколько недель назад приняли решение о создании мужского баскетбольного клуба Минской области совместно с нашим БГУИРом. Я сам занимался баскетболом, поэтому для меня это вдвойне приятно.
Я честно скажу, что вовлечение в этот вид спорта детей – это самое лучшее, что может быть.
В 2020 году женскому баскетбольному клубу исполняется 10 лет. «Горизонт» – трехкратный чемпион страны и пятикратный обладатель Кубка Беларуси.