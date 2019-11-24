Сергей Кривец: эмоции зашкаливают, уже голоса нет

Новости Беларуси. Гегемония БАТЭ прекращена! «Динамо-Брест» – новый чемпион Беларуси по футболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александр Нойок, игрок ФК «Динамо-Брест»:

Все силы отдали. За полем, на трибуне это было очень трудно. Вы знаете, мы вообще весь сезон к этому моменту шли, пока не подняли кубок. Эмоции переполняют.

– Пришло уже осознание, что вот оно?

– Знаете, еще нет.

Сергей Кривец, игрок ФК «Динамо-Брест»:

Эмоции зашкаливают, уже голоса нет. Еще целый вечер впереди, будем праздновать. А уже завтра будем думать, что там может быть дальше.

– Уже успели осознать это чемпионство?

– Да конечно, сколько шампанского… У меня вся майка в шампанском. Хотите?

Павел Нехайчик, игрок ФК «Динамо-Брест»:

Выходили на сегодняшнюю игру с мыслью только о победе. Видели прекрасно, сколько людей пришло на стадион в ожидании праздника, в ожидании чуда. Надеемся, что чудо это случилось. Правда, не самой зрелищной игрой, но все-таки.

В этом году получилось особо интересно, все-так и БАТЭ, и «Шахтер» великолепно выступали. Не устаю благодарить эти команды, потому что они подстегивали нас и подстегивали друг друга к тому, чтобы каждый день, выходя на футбольное поле, ты развивался и прогрессировал. Это очень сильно стоит.