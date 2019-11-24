Дмитрий Довгаленок: не «ждать от Токио», а реально радоваться за каждого спортсмена, который там выступает

Новости Беларуси. До Олимпийских игр в Токио остается всего 242 дня, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. А на что мы можем рассчитывать в Японии? Как сегодня готова команда Беларуси к главному старту четырехлетия? Эти и другие вопросы мы адресовали вице-президенту Национального олимпийского комитета Дмитрию Довгаленку. Подготовка для олимпийских летних видов спорта только начинается Кристина Момот, СТВ:

Оцените готовность белорусских атлетов к Токио. Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета:

Сейчас очень сложно оценить готовность, потому что у летних видов спорта только-только закончились аттестации, я думаю, что они укомплектовались национальными командами. Кто-то вошел новым составом, и подготовка для олимпийских летних видов спорта только начинается, поэтому сложно говорить о ее готовности. Это начало.

Виталий Гурков, СТВ:

С чем на ваш взгляд связан определенный недобор лицензий? Дмитрий Довгаленок:

Дело в том, что я бы не сказал, что это недобор. Если сейчас рассматривать каждый вид спорта, у него своя специфика отбора на Олимпийские игры. Допустим, у некоторых видов спорта это конкретно выступление на чемпионате мира, первое либо шестое место, а у некоторых и рейтинг. Допустим, единоборства. Они отбираются по рейтингу, и подсчет рейтинга закончится только весной 2020 года. Да, если брать непосредственно наши «ударные» виды спорта, борьбу допустим, у них не получилось отобраться сразу на чемпионате мира, но еще есть шансы в 2020 году добрать лицензии. Наша гимнастика спустилась на ступеньку ниже, потому что растет конкуренция Виталий Гурков:

Некоторым видам спорта в прошлом году ставилась задача попасть в призеры, но в этом даже лицензия далась с трудом. Попали, скажем так, в последний вагон. Например, художественная гимнастика.

Дмитрий Довгаленок:

Спорт – вещь такая. Есть пик, когда вид спорта показывает максимальный результат, а есть и спад. Я думаю, что наша гимнастика спустилась на ступеньку ниже, потому что растет конкуренция. И тот, кто следит за нашей художественной гимнастикой, видит, что если раньше, допустим, было какое-то энное количество стран, то сейчас многие страны начали лидировать. Такие как Израиль, Италия, Болгария. Мы знаем уже, какой у нас будет дом Кристина Момот:

Давайте от атлетов перейдем к месту проведения Олимпиады. Я знаю, что наши представители побывали в Токио, посмотрели, как там и что там происходит. Скажите, какие там соревновательные и несоревновательные условия? Дмитрий Довгаленок:

Мы знаем уже, какой у нас будет дом. Он находится очень недалеко от транспортного мола, откуда будут отправляться спортсмены, недалеко от столовой, практически в центре деревни. Сильно не нужно будет курсировать по этой деревне, я имею ввиду до столовой либо до каких-то спортивных объектов, находящихся внутри. Проживание – двух-, трехместное в комнатах, санузлы и все остальное стандартное. Что касается самих спортивных объектов – они готовы. Но Токио все-таки очень большой, самый крупный город в мире. И у нас, получается, будет существовать, наверное, четыре деревни. Будет отдельная деревня «парус» и отдельная деревня «велоспорт». Они будут находиться за Токио. Транспорт между этими деревнями, я думаю, оргинизаторы организуют. Бесплатно можно будет доехать и поболеть за эти виды спорта. Но то, что касается велоспорта и паруса – уже пришел регламент, это гостиница. В гостинице они будут проживать. Так называемые мини-деревни. Все остальные условия более подробные, я думаю, нам оргкомитет дошлет, еще пока не пришла информация.

Я думаю, что это будет очень похоже на Пекин-2008 Олимпиаду Кристина Момот:

Инфраструктура – это хорошо, конечно. А вот питание, наверное, специфическое, климат специфический. Как с этим быть? Дмитрий Довгаленок:

Климат да, специфический, влажный. Я думаю, будет стоять жара в это время года. Я думаю, что это будет очень похоже на Пекин-2008 Олимпиаду. Виталий Гурков:

Скажите, акклиматизация, смена часового пояса – может это как-то повлиять на наших спортсменов, на результат? Либо вы стараетесь это как-то предупредить, предугадать? Дмитрий Довгаленок:

Могу сказать, что все спортсмены, которые попадают в состав на Олимпийские игры от Республики Беларусь, кто-то из них практически был в таком климате. Может, не в таком часовом поясе, но был в таком климате. И будет себя он настраивать в любом случае позитивно и бороться за медали. А вот то, что касается акклиматизации – мы уже проходили это все. Вернее, у нас есть НИИ, он уже вместе с командами рассчитал время пребывания. Каждая команда будет заезжать со своим графиком. Мы готовим для них, допустим, авиаперелет сугубо под их заявки.

Виталий Гурков:

Вопрос медицинского сопровождения атлетов. Как сотрудничает НОК и НАДА в этом направлении? Дмитрий Довгаленок:

Мы со своей стороны. Я думаю, что национальное антидопинговое агенство – там тоже уже отработаны эти нюансы и эти случаи. Каждый спортсмен, который будет вылетать в нашей делегации на Олимпийские игры, он еще автоматически не то что в пул-контроле, он будет еще проверен со стороны НАДА. Это всегда было и всегда будет. Думаю, что легкая атлетика взяла сейчас какую-то определенную паузу Виталий Гурков:

Почему, на ваш взгляд, традиционно сильные дисциплины – такие, как легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика – сейчас переживают какой-то упадок? С чем это связано? Дмитрий Довгаленок:

Легкая атлетика… я бы не сказал. Дело в том, что я думаю, что легкая атлетика взяла сейчас какую-то определенную паузу. Она показала, что у нас – я был очень рад, что помимо метательных групп (мы все видели, что у нас была очень сильная школа метания) – сейчас появилась новая школа по прыжкам. Я очень рад, что появилась новая молодежь, которая показывает мировые результаты. Всегда огорчался, когда перед ОИ у меня получалось Виталий Гурков:

Но на чемпионате мира мира медалей не было.

Дмитрий Довгаленок:

Честно скажу как спортсмен и как человек, который в спорте всю жизнь – я всегда радовался, когда у меня не получалось перед Олимпийскими играми. И всегда огорчался, когда перед ОИ у меня получалось. Виталий Гурков:

Это такое: чем хуже, тем лучше. Дмитрий Довгаленок:

Да, чем хуже, тем лучше. Потому что ты не показываешь своим соперникам, что ты можешь, и у тебя есть над чем работать. А когда ты выигрываешь, тогда, получается, ты показал своим соперникам, что ты можешь выиграть, и они твою технику и твои все моменты разбирают просто на молекулы так называемые. Просматривают и за тобой уже смотрят практически с профессиональной точки зрения очень сильно. Виталий Гурков:

Я по себе это чувствую постоянно. Дмитрий Довгаленок:

Поэтому может быть и хорошо, что в легкой атлетике не совсем получилось. У них есть над чем работать. Над этими небольшими сантиметрами, которых не хватило до медали. Кристина Момот:

Зато гребля как в ваше время была в топе, так и сейчас. С чем это связано? Дмитрий Довгаленок:

У нас очень сильная школа, честно скажу. Школа не просто сильная, она сильна кадрами. Единственное, что сейчас идет у нас тоже омоложение кадров, потому что наши заслуженные тренеры уходят многие из жизни из-за возраста и всего остального. И стараются передать какие-то свои навыки.

Не надо ждать ничего такого сильного от Токио, просто болеть Виталий Гурков:

Ваш прогноз: чего нам ждать от Токио? Дмитрий Довгаленок:

Надо болеть за наших спортсменов. И, наверное, не «ждать от Токио», а реально радоваться за каждого спортсмена, который выступает в этом Токио. Потому что попадание когда-то на Олимпийское игры – это было уже какое-то самое достижение какого-то спортсмена. Поэтому, я думаю, наши спортсмены как никто сами хотят выигрывать, сами хотят бороться за медали. Надо болеть. Не надо ждать ничего такого сильного от Токио, просто болеть. Думаю, что помимо фристайла мы повезем три-четыре вида спорта 100 % Кристина Момот:

2022 год, зимняя Олимпиада. Получается, что мы можем рассчитывать только на фристайлистов: ни лыжники, ни биатлон нам по идее ничего не должны принести.