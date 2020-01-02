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Сергей Ковальчук занял пост главного тренера брестского «Динамо»

02 января 2020 14:49
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Новости Беларуси. В первый день календарного года стал известен новый главный тренер чемпиона страны – брестского «Динамо»,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Ковальчук занял пост главного тренера брестского «Динамо» -1

Напомним, контракт с прежним рулевым, чехом Марцелом Личкой, продлен не был. Новым главным тренером стал Сергей Ковальчук, в прошлом сезоне являвшийся спортивным директором клуба.

Кстати, ранее он уже возглавлял «Динамо». В 2018 году команда из Бреста под руководством Ковальчука завоевала Кубок Беларуси. 

# Футбол Беларуси # Марцел Личка # Фотофакт

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