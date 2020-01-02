Сергей Ковальчук занял пост главного тренера брестского «Динамо»

Новости Беларуси. В первый день календарного года стал известен новый главный тренер чемпиона страны – брестского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, контракт с прежним рулевым, чехом Марцелом Личкой, продлен не был. Новым главным тренером стал Сергей Ковальчук, в прошлом сезоне являвшийся спортивным директором клуба.

Кстати, ранее он уже возглавлял «Динамо». В 2018 году команда из Бреста под руководством Ковальчука завоевала Кубок Беларуси.