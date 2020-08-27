Сергей Ковальчук о матче «Динамо-Брест» с «Сараево»: «Минуте к 20 что-то мы уже сами себя испугались»

Новости Беларуси. «Динамо» из Бреста шагнуло в третий (и он же последний) раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов сезона 2020-2021. В упорной борьбе команда Сергея Ковальчука выбила из турнира боснийское «Сараево», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперник новый, а герои все те же. Первый – Михаил Гордейчук. После дубля в игре с казахами 30-летний полузащитник отличился и в противостоянии этого тура. На 3-й минуте Юзепчук прострелил в штрафную и именно Михаил нанес слабый, но такой удачный удар, после которого мяч попал в ногу защитника гостей и срикошетил в ворота.

Столь обидное совпадение явно разозлило чемпиона Боснии и Герцеговины и тот взвинтил темп, что вылилось в ответный гол на 34-й минуте.

В начале второго тайма у «Сараево» был момент, чтобы выйти вперед, но, как гласит футбольная истина, «не забиваешь ты – забивают тебе». В дело вступили другие герои предыдущего раунда Лиги чемпионов – Печенин и Диалло. Первый с левого фланга прекрасно забросил на ближний угол вратарской, где сенегалец просто не имел права на ошибку. После второго пропущенного команда Винко Мариновича снова включилась в игру, но случай в этот день был на стороне брестчан.