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Сергей Ковальчук: Беларусь готова принять чемпионат мира и Европы по гандболу

14 сентября 2019 13:40
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Новости Беларуси. К Дню города принято дарить подарки и сегодня торжественно открыт Дом гандбола. Современный спорткомплекс разместился во Фрунзенском районесообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь готова принять чемпионат мира и Европы по гандболу, об этом журналистам рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на церемонии открытия спорткомплекса.

Сергей Ковальчук: Беларусь готова принять чемпионат мира и Европы по гандболу-1

Арена станет домашней площадкой национальной сборной. Комплекс отвечает всем требованиям международной федерации. Игровая площадка в 1200 квадратных метров уложена современным паркетом.

Сергей Ковальчук: Беларусь готова принять чемпионат мира и Европы по гандболу-4

Трибуны готовы принять более 200 зрителей. Мультиспортивный объект будет площадкой для соревнований не только по гандболу, но и по другим видам спорта.

Сергей Ковальчук: Беларусь готова принять чемпионат мира и Европы по гандболу-7

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы уже сегодня фактически готовы к проведению любых масштабных мероприятий по гандболу в стране. У нас хорошие традиции, у нас хорошая мужская команда. Достаточно неплохие результаты: мы постоянно отбираемся на топовые турниры, на чемпионаты мира, Европы. Мы надеемся, если  в нашей стране будет проходить такое событие, то наша страна сможет еще и результат спортивный достойный показать.

Сергей Ковальчук: Беларусь готова принять чемпионат мира и Европы по гандболу-10

Строительство комплекса началось год назад. При этом конструкция была выбрана одна из наиболее бюджетных. В районе, где появился объект, ощущалась нехватка спортивных залов. Так что, открытие спорткомплекса – событие долгожданное. Уже сегодня в новом Доме гандбола прошел первый поединок.

# Гандбол # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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