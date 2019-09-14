Сергей Ковальчук: Беларусь готова принять чемпионат мира и Европы по гандболу
Новости Беларуси. К Дню города принято дарить подарки и сегодня торжественно открыт Дом гандбола. Современный спорткомплекс разместился во Фрунзенском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь готова принять чемпионат мира и Европы по гандболу, об этом журналистам рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на церемонии открытия спорткомплекса.
Арена станет домашней площадкой национальной сборной. Комплекс отвечает всем требованиям международной федерации. Игровая площадка в 1200 квадратных метров уложена современным паркетом.
Трибуны готовы принять более 200 зрителей. Мультиспортивный объект будет площадкой для соревнований не только по гандболу, но и по другим видам спорта.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы уже сегодня фактически готовы к проведению любых масштабных мероприятий по гандболу в стране. У нас хорошие традиции, у нас хорошая мужская команда. Достаточно неплохие результаты: мы постоянно отбираемся на топовые турниры, на чемпионаты мира, Европы. Мы надеемся, если в нашей стране будет проходить такое событие, то наша страна сможет еще и результат спортивный достойный показать.
Строительство комплекса началось год назад. При этом конструкция была выбрана одна из наиболее бюджетных. В районе, где появился объект, ощущалась нехватка спортивных залов. Так что, открытие спорткомплекса – событие долгожданное. Уже сегодня в новом Доме гандбола прошел первый поединок.