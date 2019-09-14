Сергей Ковальчук: Беларусь готова принять чемпионат мира и Европы по гандболу

Новости Беларуси. К Дню города принято дарить подарки и сегодня торжественно открыт Дом гандбола. Современный спорткомплекс разместился во Фрунзенском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готова принять чемпионат мира и Европы по гандболу, об этом журналистам рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на церемонии открытия спорткомплекса.