Первые 10 минут играли хорошо, потом что-то остановились. «Динамо» дома проиграло «Сибири»

На льду «Минск-Арены» «зубры» принимали гостей из новосибирской «Сибири» и неожиданно проиграли. Неожиданно потому, что по игре минчане выглядели предпочтительнее гостей. Вот только реализация голевых моментов у хоккеистов «Сибири» была лучше.

Новости Беларуси. Хоккейное Динамо начало домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Динамовцы открыли счет, отличился новичок Принс. Но еще в первом периоде Рухомаа восстановил паритет. Во второй двадцатиминутке финн провел свою вторую шайбу, а в третьем периоде отличился еще и Миловзоров. Под занавес встречи Граньяни сократил отставание. 2:3 – обидное поражение «зубров».

Дмитрий Дерябин, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Мы начали неплохо. Первые 10 минут играли хорошо, потом что-то остановились. Думали, что все уже, наверное. Они начали играть агрессивно.

Второй период тоже начали нормально. Допустили пару ненужных ошибок и ненужных удалений, это привело к голам.

В воскресенье 15 сентября «Динамо» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».