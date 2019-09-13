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Первые 10 минут играли хорошо, потом что-то остановились. «Динамо» дома проиграло «Сибири»

13 сентября 2019 19:35
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Новости Беларуси. Хоккейное Динамо начало домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На льду «Минск-Арены» «зубры» принимали гостей из новосибирской «Сибири» и неожиданно проиграли. Неожиданно потому, что по игре минчане выглядели предпочтительнее гостей. Вот только реализация голевых моментов у хоккеистов «Сибири» была лучше.

Первые 10 минут играли хорошо, потом что-то остановились. «Динамо» дома проиграло «Сибири»-1

Динамовцы открыли счет, отличился новичок Принс. Но еще в первом периоде Рухомаа восстановил паритет. Во второй двадцатиминутке финн провел свою вторую шайбу, а в третьем периоде отличился еще и Миловзоров. Под занавес встречи Граньяни сократил отставание. 2:3 – обидное поражение «зубров».

Первые 10 минут играли хорошо, потом что-то остановились. «Динамо» дома проиграло «Сибири»-4

Дмитрий Дерябин, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Мы начали неплохо. Первые 10 минут играли хорошо, потом что-то остановились. Думали, что все уже, наверное. Они начали играть агрессивно.

Второй период тоже начали нормально. Допустили пару ненужных ошибок и ненужных удалений, это привело к голам.

В воскресенье 15 сентября «Динамо» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Дерябин # Фотофакт

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