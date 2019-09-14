«Приятное волнение». Девушка впервые выступает на международном турнире по силовому экстриму в Минске

Новости Беларуси. Самые яркие впечатления организаторы Дня города готовят гостям в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всю субботу вместе с минчанами проводят наши коллеги. На прямую связь со студией с проспекта Победителей вышла Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Международный турнир по силовому экстриму 14 сентября собрал у Дворца спорта 11 силачей из разных стран. В 2019 году впервые выступает удивительная девушка-белоруска Виктория Николаева. Виктория, сегодня такая почетная миссия вам выпала – впервые в истории турнира выступает девушка. Какие ощущения, есть ли волнение? Виктория Николаева, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу:

Конечно, волнение всегда присутствует, когда выступаешь на мероприятии подобного уровня. Но это приятное волнение, и от таких волнений, наверное, получаешь удовольствие.

Ксения Худолей:

Нечасто можно девушек увидеть на соревнованиях по силовому экстриму. Расскажите, почему так и стоит ли бояться этого спорта. Виктория Николаева:

Мне кажется, у нас еще недостаточно развит просто силовой экстрим. А так бояться не стоит, потому что очень много девушек в пауэрлифтинге, они смогут принимать участие тоже.