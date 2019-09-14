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«Приятное волнение». Девушка впервые выступает на международном турнире по силовому экстриму в Минске

14 сентября 2019 12:06
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Новости Беларуси. Самые яркие впечатления организаторы Дня города готовят гостям в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю субботу вместе с минчанами проводят наши коллеги. На прямую связь со студией с проспекта Победителей вышла Ксения Худолей.

«Приятное волнение». Девушка впервые выступает на международном турнире по силовому экстриму в Минске-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Международный турнир по силовому экстриму 14 сентября собрал у Дворца спорта 11 силачей из разных стран. В 2019 году впервые выступает удивительная девушка-белоруска Виктория Николаева.

Виктория, сегодня такая почетная миссия вам выпала – впервые в истории турнира выступает девушка. Какие ощущения, есть ли волнение?

Виктория Николаева, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу:
Конечно, волнение всегда присутствует, когда выступаешь на мероприятии подобного уровня. Но это приятное волнение, и от таких волнений, наверное, получаешь удовольствие.

«Приятное волнение». Девушка впервые выступает на международном турнире по силовому экстриму в Минске-4

Ксения Худолей:
Нечасто можно девушек увидеть на соревнованиях по силовому экстриму. Расскажите, почему так и стоит ли бояться этого спорта.

Виктория Николаева:
Мне кажется, у нас еще недостаточно развит просто силовой экстрим. А так бояться не стоит, потому что очень много девушек в пауэрлифтинге, они смогут принимать участие тоже.

«Приятное волнение». Девушка впервые выступает на международном турнире по силовому экстриму в Минске-7

Ксения Худолей:
Когда выступаете на таких больших праздниках как сегодня, есть ли какое-то особое волнение и слышно ли, что кричат болельщики?

Виктория Николаева:
Знаете, когда выступаешь, наверное нет. Чувствуешь поддержку публики. Когда за тебя болеют, это придает еще больше сил, уверенности. Конечно, хотелось бы, чтобы людей было побольше. Ну и плохо, что с погодой относительно не повезло.

«Приятное волнение». Девушка впервые выступает на международном турнире по силовому экстриму в Минске-10

# День города в Минске # Ксения Худолей # Виктория Николаева # Фотофакт

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