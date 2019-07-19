Сергей Гуренко о проигрыше «Лиепае»: «Первый тайм был просто ужасен»

Новости Беларуси. Первые потери в еврокубках. Минское «Динамо» завершает своё выступление уже в первом отборочном раунде Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Первые потери в еврокубках. Минское «Динамо» завершает своё выступление уже в первом отборочном раунде Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После результативной ничьей в гостях против латвийского «Лиепая», команда Сергея Гуренко уступает сопернику на родном стадионе – 1:2. Счет был открыт уже на десятой минуте: Спэтару расстрелял ворота Плотникова. «Динамо» пыталось наладить игру впереди, но гости очень умело оборонялись.
«Лиепая» продолжала контролировать ход поединка и во втором тайме, и на 70 минуте развили свой успех. Счёт 2:0 для «Динамо» стал самым настоящим приговорам. Все что смогли сделать в этот вечер «бело-синие» – это забить гол престижа.
«Динамо» терпит довольно неожиданное поражение и завершает для себя еврокубковую компанию.
Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Проиграли закономерно. Первый тайм был просто ужасен. Играли на расстоянии. Не знаю… планировали совсем по-другому играть. Думаю, может много эмоций оставить в Бресте, что поделаешь: результат налицо. Те моменты, что были, мы их не реализовали, а две грубейшие ошибки в обороне, они привели...Проигрывает та команда, которая допускает ошибки в обороне.