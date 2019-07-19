Прямой эфир

Сергей Гуренко о проигрыше «Лиепае»: «Первый тайм был просто ужасен»

19 июля 2019 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые потери в еврокубках. Минское «Динамо» завершает своё выступление уже в первом отборочном раунде Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Гуренко о проигрыше «Лиепае»: «Первый тайм был просто ужасен»-1

После результативной ничьей в гостях против латвийского «Лиепая», команда Сергея Гуренко уступает сопернику на родном стадионе – 1:2. Счет был открыт уже на десятой минуте: Спэтару расстрелял ворота Плотникова. «Динамо» пыталось наладить игру впереди, но гости очень умело оборонялись.

Сергей Гуренко о проигрыше «Лиепае»: «Первый тайм был просто ужасен»-4

«Лиепая» продолжала контролировать ход поединка и во втором тайме, и на 70 минуте развили свой успех. Счёт 2:0 для «Динамо» стал самым настоящим приговорам. Все что смогли сделать в этот вечер «бело-синие» – это забить гол престижа.

Сергей Гуренко о проигрыше «Лиепае»: «Первый тайм был просто ужасен»-7

«Динамо» терпит довольно неожиданное поражение и завершает для себя еврокубковую компанию.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Проиграли закономерно. Первый тайм был просто ужасен. Играли на расстоянии. Не знаю… планировали совсем по-другому играть. Думаю, может много эмоций оставить в Бресте, что поделаешь: результат налицо. Те моменты, что были, мы их не реализовали, а две грубейшие ошибки в обороне, они привели...Проигрывает та команда, которая допускает ошибки в обороне.

# Футбол Беларуси # Сергей Гуренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать»
18 июля 2019 19:12

Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать»

«Что-то новое и полезное мы для себя почерпнём». Египетские боксёры приехали в Минск обмениваться опытом
18 июля 2019 18:07

«Что-то новое и полезное мы для себя почерпнём». Египетские боксёры приехали в Минск обмениваться опытом

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?
18 июля 2019 12:21

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?