Сергей Гуренко о проигрыше «Лиепае»: «Первый тайм был просто ужасен»

Новости Беларуси. Первые потери в еврокубках. Минское «Динамо» завершает своё выступление уже в первом отборочном раунде Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После результативной ничьей в гостях против латвийского «Лиепая», команда Сергея Гуренко уступает сопернику на родном стадионе – 1:2. Счет был открыт уже на десятой минуте: Спэтару расстрелял ворота Плотникова. «Динамо» пыталось наладить игру впереди, но гости очень умело оборонялись.

«Лиепая» продолжала контролировать ход поединка и во втором тайме, и на 70 минуте развили свой успех. Счёт 2:0 для «Динамо» стал самым настоящим приговорам. Все что смогли сделать в этот вечер «бело-синие» – это забить гол престижа.

«Динамо» терпит довольно неожиданное поражение и завершает для себя еврокубковую компанию.



