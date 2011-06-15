Сергей Гуренко, ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино): Пока в матче с «Витебском» проснулись, счет стал 0:3

Довольно неожиданный результат в 13 чемпионатном туре принесло жодинское свидание местных «автозаводцев» и футболистов «Витебска».

Подопечные Сергея Боровского, похоже, двухнедельную паузу провели с умом и пользой для команды. «Северяне» впечатлили и соперников, и собравшуюся на жодинском «Торпедо» публику слаженным взаимодействием и буквально образцовым переходом из обороны в атаку, что не преминуло сказаться на результате.

Прошло чуть больше полуминуты, а стражу хозяйских ворот Антону Ковалевскому уже пришлось выгребать мяч из сетки. В необходимости выполнять неприятную процедуру голкипер повинен сам – Ковалевский в данном эпизоде действовал не лучшим образом.

Равно как и десяток минут спустя, когда Артем Васьков после эффектного дриблинга бил по воротам «Торпедо». Думается, и в этом моменте у кипера были шансы выручить команду. Но счет стал 2:0 в пользу «Витебска» уже на 12-й минуте.

Окончательно деморализовали оппонента футболисты из культурной Минска по истечении получаса игрового времени. После розыгрыша углового отличился Алексей Кравченко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино):

Предупреждал, что после двухнедельного перерыва будет сложно сразу же войти в игру. Пока проснулись, счет стал 0:3.

Возможность исправить ситуацию у жодинцев была не единожды. Подопечные Сергея Гуренко разок в первом тайме и дважды после антракта проверили на прочность рамку гостевых ворот. Чем не показатель атакующей активности «автозаводцев»? Но в сетке витеблян мяч так и не побывал. Юрий Васютин, сменивший в рамке Дмитрий Гущенко, отбывшего в датскую командировку вместе с молодежкой, отстоял «насухо».

Что такое не везет «Торпедо» ощутило в полной мере. А вот как с этим бороться ни игроки, ни тренерский штаб, похоже, так и не придумали.

В результате, грустные для «автозаводцев» первотаймовые цифры 0:3 сохранились на табло жодинской арены до финального свистка.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино):

Выходить с первых минут с таким настроем и отношением – это непрофессионально, я думаю. Поэтому мы находимся на таких позициях.

Сергей Боровский, главный тренер ФК «Витебск»:

Несмотря ни на что, вопреки всему ребята выдержали. Все тягости подготовки, и по-мужски сегодня сыграли. Я благодарен им за это.