Без шести игроков основного состава «БАТЭ» все равно уверенно победил в гостях «Нафтан»

Несмотря на статистику личных встреч с борисовским «БАТЭ», новополоцкий «Нафтан» в гвоздевом матче тура не без оснований рассчитывал пополнить очковую копилку. Но решающим фактором в этой игре стала длинная скамейка запасных у семикратного чемпиона страны.

Казалось бы, отсутствие шестерых делегированных на молодежный чемпионат Европы игроков должно было значительно ослабить потенциал «БАТЭ». Но гораздо большими оказались последствия травм и дисквалификаций у «Нафтана».

Так, отсутствие Дмитрия Верховцова, отбывающего карточные прегрешения, стало определяющим фактором победы борисовчан. А два стандарта, поданых Ренаном Брессаном, застали вратаря и защиту «северян» врасплох. Сначала Шитов, а затем Радьков ударами с близкого расстояния распечатали ворота Николая Романюка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Добившись комфортного преимущества, подопечные Виктора Гончаренко перешли в режим сохранения. Угрозы владениям Николая Романюка гости создавали в основном за счет умелой работы Ренана Брессана. Но мяч всякий раз идти в ворота не хотел.

В свою очередь, новополочане отвечали острыми выпадами в исполнении Жуковского и Гаврюшко, но в завершающей стадии им не везло.

Во второй половине игры картина не изменилась: борисовчане по-прежнему выглядели хозяевами положения. И на угрозы воротам Павла Чесновского отвечали острыми атаками. Однако футбольное счастье во второй половине игры было на стороне Николая Романюка, который не раз и не два отражал удары в упор футболистов в синей форме.