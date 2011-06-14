После ничьи с «Гомелем» беспроигрышная серия могилевского «Днепра» составляет уже шесть матчей

Могилевский «Днепр», неприятно удивлявший поклонников игры № 1 регулярными поражениями на старте чемпионата, похоже, нащупал твердую почву под ногами.

Результаты команды в последнее время приобрели стабильно положительную тенденцию, а дела в турнирной таблице прогрессируют на радость клубным фанатам.

В 13 туре команда Андрея Скоробогатько продлила свою беспроигрышную серию до шести матчей и, наконец, ушла с последней строчки чемпионатного реестра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В воскресенье Евгений Капов и компания разошлись безголевым миром с новоявленными обладателями кубка страны, гомельчанами. Кстати, пусть сухие итоговые цифры на табло не смущают – соперники выдали зрелищную и бескомпромиссную игру, в которой был только один недостаток – завершить атаку голевым ударом никому из оппонентов не удалось.

В итоге – 0:0. Оба соперника кладут в чемпионатный актив по одному ничейному очку.