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В отсутствии своих лидеров «Динамо» (Минск) потерпело первое поражение при Сергее Овчинникове

14 июня 2011 15:00
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Столичное дерби с участием динамовцев и футболистов «Минска» стало, пожалуй, украшением 13 игрового тура в чемпионате страны среди команд Высшей лиги. И это несмотря на то, что соперники, а особенно хозяева уютной арены «Динамо-Юни», предстали перед болельщиками в сильно обновленных составах. Ничего не поделаешь – динамовские лидеры пишут сейчас, будем надеяться, славную страницу белорусского футбола на молодежном Евро в Дании.

Счет в поединке открыли гости, «горожане». На 37-й минуте динамовский кипер Андрей Горбунов среагировал на хлесткий удар Романа Василюка из-за пределов штрафной, но отбил мяч прямо на притаившегося невдалеке капитана гостей Андрея Разина, который хладнокровно воспользовался представившейся возможностью. Гости вышли вперед – 1:0.

А через четыре минуты свой перевес удвоили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». «Горожане» замысловато разыграли угловой удар и от Разина, транзитом через Василюка, мяч был доставлен к Денису Сащеко, который эффектно поразил верхний угол динамовский ворот. 2:0 – в пользу номинальных гостей.

Подопечные Сергея Овчинникова сумели во втором тайме один мяч отквитать. Вячеслав Глеб оказался первым на добивании после удара Фурлана. На большее динамовских усилий не хватило.

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