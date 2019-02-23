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Чемпион Европы по биатлону Тарьей Бё: «Похоже, у меня сегодня удачный день»

23 февраля 2019 12:27
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Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпион Европы по биатлону Тарьей Бё: «Похоже, у меня сегодня удачный день»-1

Что 23 февраля происходит на трассе? Какие результаты у белорусов? Корреспондент СТВ Светлана Смарцева расскажет последние новости прямо с места событий.

Светлана Смарцева, СТВ:
Здесь, в «Раубичах», очередной соревновательный день чемпионата Европы. Вчера белорусская погода немного напугала всех – очень было ветрено, очень холодно. Но уже сегодня условия абсолютно биатлонные. Болельщиков очень много.

Чемпион Европы по биатлону Тарьей Бё: «Похоже, у меня сегодня удачный день»-4

Мы впервые в Беларуси. Приехали поддержать на этих соревнованиях сына. Ваша погода нас не пугает. Атмосфера – невероятная!

Чемпион Европы по биатлону Тарьей Бё: «Похоже, у меня сегодня удачный день»-7

Настроение всегда есть. Болельщики всегда шумят. Мы вместе с толпой, адреналином заряжаемся и отдыхаем.

Чемпион Европы по биатлону Тарьей Бё: «Похоже, у меня сегодня удачный день»-10

23 февраля – день спринтерских гонок. Мужская гонка уже завершилась. Сергею Бочарникову совсем немного не хватило до пьедестала, он пятый в итоговом протоколе.

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Мужской спринт выиграл Тарьей Бё. Текстовый онлайн

Победу довольно ожидаемо отпраздновал, наверное главный фаворит нынешнего турнира норвежец Тарьей Бё.

Чемпион Европы по биатлону Тарьей Бё: «Похоже, у меня сегодня удачный день»-13

Тарьей Бё, победитель чемпионата Европы по биатлону-2019 (спринт):
Сегодня было гораздо легче, чем на индивидуальной гонке – ветер не такой сильный. Рад закрыть девять мишеней. Похоже, у меня сегодня удачный день. Публика невероятная. Очень здорово чувствовать их поддержку.

# Биатлон # Тарьей Бё # Светлана Смарцева # Фотофакт

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