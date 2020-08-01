Подводим итоги первых матчей 20-го тура «Беларусбанк – высшей лиги по футболу»

Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге по футболу» прошли первые матчи 20-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Слуцке встречались географические соседи: в гости к «сахарным» приезжали лидеры турнира – футболисты «Шахтера». На 25-й минуте счет открыл Архипов, он реализовал пенальти. А во второй половине игры перевес «горняков» упрочил Антич – 2:0, победа «Шахтера». Таким образом, беспроигрышная серия солигорчан длится уже 15 матчей кряду.