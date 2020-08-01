Подводим итоги первых матчей 20-го тура «Беларусбанк – высшей лиги по футболу»

Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге по футболу» прошли первые матчи 20-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге по футболу» прошли первые матчи 20-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Слуцке встречались географические соседи: в гости к «сахарным» приезжали лидеры турнира – футболисты «Шахтера». На 25-й минуте счет открыл Архипов, он реализовал пенальти. А во второй половине игры перевес «горняков» упрочил Антич – 2:0, победа «Шахтера». Таким образом, беспроигрышная серия солигорчан длится уже 15 матчей кряду.
В другом противостоянии дня брестское «Динамо» встречалось с «Витебском». Победы добились хозяева поля. На 16-й минуте единственный гол в этой игре забил Михаил Гордейчук.
1 августа тур продолжится тремя матчами. Обратим внимание на поединок в Гродно, где одному из лидеров турнира, «Неману», будет противостоять минское «Динамо».