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Подводим итоги первых матчей 20-го тура «Беларусбанк – высшей лиги по футболу»

01 августа 2020 12:37
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Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге по футболу» прошли первые матчи 20-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводим итоги первых матчей 20-го тура «Беларусбанк – высшей лиги по футболу»-1

В Слуцке встречались географические соседи: в гости к «сахарным» приезжали лидеры турнира – футболисты «Шахтера». На 25-й минуте счет открыл Архипов, он реализовал пенальти. А во второй половине игры перевес «горняков» упрочил Антич – 2:0, победа «Шахтера». Таким образом, беспроигрышная серия солигорчан длится уже 15 матчей кряду.

Подводим итоги первых матчей 20-го тура «Беларусбанк – высшей лиги по футболу»-4

В другом противостоянии дня брестское «Динамо» встречалось с «Витебском». Победы добились хозяева поля. На 16-й минуте единственный гол в этой игре забил Михаил Гордейчук.

1 августа тур продолжится тремя матчами. Обратим внимание на поединок в Гродно, где одному из лидеров турнира, «Неману», будет противостоять минское «Динамо».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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