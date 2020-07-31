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Завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Кто стал лучшим?

31 июля 2020 20:55
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Новости Беларуси. Командный кубок у Бреста! Завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день соревнований комплекты наград разыграли стрелки-мужчины из малокалиберного пистолета.

Завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Кто стал лучшим?-1

Победу одержал Илья Дасько. В малокалиберной винтовке сильнейшим стал Владимир Чернов. Он стрелял лучше, чем Юрий Щербацевич и Илья Чергейко.

Завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Кто стал лучшим?-4

А Виталий Бубнович вместе с сыном Олегом в составе команды Минской области взяли первое место в командной стрельбе из малокалиберной винтовки.  

Завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Кто стал лучшим?-7

Владимир Чернов, победитель чемпионата Беларуси в стрельбе из малокалиберной винтовки:
Много  очень эмоций, потом что вырвал я победу только в последнем выстреле. Последний выстрел у меня 10 и 7, и тем самым обошел на пару десятых своего ближайшего соперника и стал первым. Я очень рад, что мой город и моя область стали чемпионами, это очень престижно, ну и за себя я тоже очень рад.

Завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Кто стал лучшим?-10

Ближайший старт у наших стрелков в Гродно. Всего же за 5 дней в чемпионате приняли участие 150 спортсменов. Они разыграли 12 комплектов наград.

# Стрельба # Владимир Чернов # Фотофакт

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