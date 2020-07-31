Завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Кто стал лучшим?

Владимир Чернов, победитель чемпионата Беларуси в стрельбе из малокалиберной винтовки:

Много очень эмоций, потом что вырвал я победу только в последнем выстреле. Последний выстрел у меня 10 и 7, и тем самым обошел на пару десятых своего ближайшего соперника и стал первым. Я очень рад, что мой город и моя область стали чемпионами, это очень престижно, ну и за себя я тоже очень рад.