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«Накал борьбы весь ещё впереди». ХК «Минск» обыграл «Строитель» в первом финальном матче ЧБ по хоккею на траве

01 августа 2020 15:24
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Новости Беларуси. Жаркое начало финальной серии в чемпионате страны по хоккею на траве. Игроки из Минска встречались на родном газоне со «Строителем» из Бреста, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

«Накал борьбы весь ещё впереди». ХК «Минск» обыграл «Строитель» в первом финальном матче ЧБ по хоккею на траве-1

Задор матча зрители смогли ощутить уже в первой четверти: хозяева площадки забросили дважды с разницей всего в пять минут. Спортсмены из города над Бугом ответили голом во втором периоде. Несмотря на давление брестчан, их старания так и не воплотились в результативный бросок. А вот столичные хоккеисты за три минуты до конца матча все же вскрыли оборону соперника. Автором третьего гола стал Владислав Кочкин.

«Накал борьбы весь ещё впереди». ХК «Минск» обыграл «Строитель» в первом финальном матче ЧБ по хоккею на траве-4

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск»:
Накал борьбы весь еще впереди. Надеюсь, что так оно должно и быть. Когда уже третий гол забивался, очень хорошо было разыграно понимание, видение, чувства, когда пас отдать, когда что сделать. И, как следствие, завершение гол.

«Накал борьбы весь ещё впереди». ХК «Минск» обыграл «Строитель» в первом финальном матче ЧБ по хоккею на траве-7

Серия до трех побед продолжится 2 августа на той же площадке, а уже 5 августа, в среду, финальные игры переедут в Брест.

# Хоккей # Сергей Дроздов # Фотофакт

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