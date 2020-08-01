«Накал борьбы весь ещё впереди». ХК «Минск» обыграл «Строитель» в первом финальном матче ЧБ по хоккею на траве

Новости Беларуси. Жаркое начало финальной серии в чемпионате страны по хоккею на траве. Игроки из Минска встречались на родном газоне со «Строителем» из Бреста, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Задор матча зрители смогли ощутить уже в первой четверти: хозяева площадки забросили дважды с разницей всего в пять минут. Спортсмены из города над Бугом ответили голом во втором периоде. Несмотря на давление брестчан, их старания так и не воплотились в результативный бросок. А вот столичные хоккеисты за три минуты до конца матча все же вскрыли оборону соперника. Автором третьего гола стал Владислав Кочкин.

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск»:

Накал борьбы весь еще впереди. Надеюсь, что так оно должно и быть. Когда уже третий гол забивался, очень хорошо было разыграно – понимание, видение, чувства, когда пас отдать, когда что сделать. И, как следствие, завершение – гол.