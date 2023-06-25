Семья, II Игры СНГ, Гран-при в Гаване. Пообщались с тяжелоатлетами Асаёнком и Зезюлиным

Новости Беларуси. Ровно неделю назад завершился Гран-при по тяжелой атлетике в Гаване. Это первый международный турнир для наших белорусских атлетов за чуть больше чем полтора года. Так вот ребята не сплоховали и заставили Кубу аплодировать, а вместе с ней и всех, кто был на форуме. 19 медалей, 10 из которых наивысшей пробы, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ
В заключительный соревновательный день, в прошлое воскресенье, тягались тяжи. Наш Эдуард Зезюлин готовился, но длительный перелет сделал свое коварное дело, у спортсмена обострились травмы. Было принято решение не выступать. Но могилевчанин не лыком шит: он вышел на помост и в первом упражнении взял серебро – 181 кг.
Вот какие у нас спортивные герои. Могу сказать, что на турнире был обновлен новый белорусский рекорд и к своей большой золотой медали Петр Асаенок смог побить ранее установленный Игорем Лозко рекорд, улучшив результат на один кг в толчке, теперь равнение на вес 206 кг. Ребята сейчас готовятся ко II Играм стран СНГ, но нашли время прийти к нам в студию «Спорттаймера».
Гран-при в Гаване. Как это было?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Деткам давал песо или конфеты раздавал?
Эдуард Зезюлин, призер чемпионата мира по тяжелой атлетике:
Нет, конфет не было, песо были.
Юлия Силипицкая:
То есть раздавал?
Эдуард Зезюлин:
Да-да.
Петр Асаенок, двукратный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:
Климат теплый. Мы чуть-чуть подзагорели даже перед стартом.
Юлия Силипицкая:
Когда ехали туда, был какой-то немножечко мандраж, как вас встретят, как это будет?
Петр Асаенок:
Я ожидал, что так и будет все хорошо.
Юлия Силипицкая:
Самоуверенный какой!
Петр Асаенок:
Было предчувствие, что все нормально. Все мы, комьюнити тяжелой атлетики, все друг друга знаем. Уже сколько раз выступали.
Юлия Силипицкая:
Ну вас же там не было полтора года, мало ли мальчик вырос.
Петр Асаенок:
Инстаграмы, соцсети – все есть. Все друг за другом следят, переписываются, общаются. Команду встретили классно. Был такой момент: в автобусе водитель, он видел, что мы без опознавательных знаков. Он знал, что белорусы и все в микрофон кричал: «Беларусь, оле, Беларусь!»
Юлия Силипицкая:
А за вас болели на трибунах?
Петр Асаенок:
Да, есть, было такое. Ну, кричали просто наши имена. Настраивался просто войти в квалификацию в топ-10. Рывок не пошел, первое упражнение, и как-то страховался-страховался. Потом просто – да что мне?
Юлия Силипицкая:
Да за страну!
Петр Асаенок:
И с Олегом Евгеньевичем: «Давай 206!» И все! И я так уверенно вышел, не обращая ни на что внимания, и самый лучший подход получился.
Юлия Силипицкая:
Нам передали, что ты не выйдешь на старт.
Эдуард Зезюлин:
Эта мысль не давала мне покоя, что столько времени было потрачено зря, то есть тренировочного процесса, восстановительного процесса. Такой далекий путь, и все зря. Особенно когда я вижу, что мои сокомандники выступают просто на отлично.
Юлия Силипицкая:
Да. Ты же был вишенкой на этом торте!
Эдуард Зезюлин:
Раз за разом завоевывают медали. И я просто в себе держал ту мысль, что я однозначно попробую, я не сдамся. И в день приезда я сразу почувствовал боль в спине.
Юлия Силипицкая:
Это на разминке?
Эдуард Зезюлин:
Боль в спине. После перелета воспалилась грыжа, и я даже не смог...
Юлия Силипицкая:
Сколько вы летели туда?
Эдуард Зезюлин:
Если в сумме, если мы берем только самолет, то… То есть мы летели как? Минск-Москва.
Юлия Силипицкая:
То есть трансфером у вас был?
Эдуард Зезюлин:
Да. Минск-Москва, Москва-Стамбул, Стамбул-Гавана. То есть Минск-Москва – полтора часа, грубо говоря. Москва-Стамбул – три с половиной – четыре. Стамбул-Гавана – 13 часов. Тесновато мне, конечно, было.
Юлия Силипицкая:
И ноги нельзя было вытянуть?
Эдуард Зезюлин:
К сожалению, нет. Ну и вот…
Юлия Силипицкая:
Пришел день выступления, и?
Эдуард Зезюлин:
Пришел день выступления, и, как я сказал уже ранее, я хотел попробовать как минимум упражнение «рывок». И получилось то, что получилось: серебряная медаль в рывке.
Юлия Силипицкая:
Ты доволен своим результатом на фоне того, что тебе пришлось пережить?
Эдуард Зезюлин:
Худо-бедно, но, наверное, да.
«Соревнования были». Как сказалась политическая обстановка на спортсменах?
Юлия Силипицкая:
Полтора года просидели в собственном компоте. Тяжело было?
Петр Асаенок:
Двое стартов мы провели: это крупный в Хабаровске чемпионат России и Зеленодольск. И молодежь ездила, выступала. То есть в целом соревнования были.
Эдуард Зезюлин:
Подписываюсь целиком и полностью под словами Пети. Большое спасибо государству, стране за то, что она поддержала в трудное время спортсменов. Как я знаю, у российских спортсменов такой возможности нет. У нас хорошие выплаты были за чемпионат России.
Юлия Силипицкая:
То есть вас еще и финансово поддерживали?
Эдуард Зезюлин:
Да!
Юлия Силипицкая:
А если бы не дали финансов?
Петр Асаенок:
Выступали бы в любом случае.
Юлия Силипицкая:
Вот выступал бы без финансов?
Эдуард Зезюлин:
Выступал бы, конечно. То есть мы бы работали тогда на перспективу.
Юлия Силипицкая:
А вот все-таки какая мотивация? Перспектива или что-то ещё?
Эдуард Зезюлин:
Духовная перспектива. Зачем ограничиваться малым?
Петр Асаенок:
И все всегда заканчивается.
«А по профессии будете работать?» Правда ли так важно иметь образование спортсменам?
Юлия Силипицкая:
Какая у вас вообще в команде атмосфера? У вас немножко смена поколений, и у вас новые тренеры пришли, молодые тренеры, те, которые, по сути, с вами еще выступали.
Эдуард Зезюлин:
Стоит, конечно, отдать дань памяти, почтения Виктору Евгеньевичу Шершукову. Да, такого человека сложно, я бы сказал, даже невозможно заменить.
Юлия Силипицкая:
Мы не говорим о замене, мы говорим о смене поколений.
Эдуард Зезюлин:
Что касается настоящего времени и старшего тренера мужской сборной Лобана Олега Евгеньевича. Это, конечно, долго можно описывать этого человека, петь баллады. Я безгранично восхищаюсь им, его упорству, его энтузиазму.
Юлия Силипицкая:
А ты бы хотел стать тренером?
Эдуард Зезюлин:
Вы знаете, это очень сложно. Это очень тяжелый труд.
Юлия Силипицкая:
Давайте откроем тайну: вы сегодня что делали утром?
Эдуард Зезюлин:
Защищали диплом.
Юлия Силипицкая:
Защищали диплом. Какая была, кстати, тема диплома?
Эдуард Зезюлин:
Развитие и методика взрывной силы тяжелоатлетов.
Юлия Силипицкая:
Ну так нам нужны креативные не только мысли, но и работы. А у тебя, Петр?
Петр Асаенок:
Проектирование спортивного оборудования.
Юлия Силипицкая:
То есть ты по технике будешь? БГУФК наш, я так понимаю?
Эдуард Зезюлин:
Нет, БНТУ.
Юлия Силипицкая:
Ничего себе, а как это?
Эдуард Зезюлин:
Да вот так.
Юлия Силипицкая:
А какой факультет?
Эдуард Зезюлин:
Спортивно-технический факультет.
Юлия Силипицкая:
Интересно.
Петр Асаенок:
Инженеры.
Юлия Силипицкая:
То есть да. По профессии будете работать?
Эдуард Зезюлин:
Это сложный вопрос.
Петр Асаенок:
Жизнь покажет.
«Лед тронулся». Какие изменения ждут белорусов на международной арене?
Юлия Силипицкая:
Поедете в Париж?
Эдуард Зезюлин:
Да, лед тронулся. Всех спортсменов, все виды спорта допускают до международных соревнований не просто так. Да, конечно, свои условия выдвигают. Под эгидой их федераций международных иметь нейтральные цвета, но опять-таки я повторю: лед тронулся.
Юлия Силипицкая:
Но тут же Беларусь!
Эдуард Зезюлин:
Да!
Юлия Силипицкая:
Где Беларусь?
Эдуард Зезюлин:
Вот здесь.
«Кто помогает верить в победу?» Семья и поддержка
Юлия Силипицкая:
Кто помогает верить в победу, готовится, кто?
Петр Асаенок:
Спасибо моей супруге, Юлии. Я очень благодарен, вот эту победу, вот эту подготовку, которую я провел... Мы всей семьей. Она спортсменка, и она знает, что такое олимпийское золото.
Юлия Силипицкая:
То есть вы сейчас семьей поставили себе цель?!
Петр Асаенок:
Да! Именно семьей мы должны дойти до Олимпийских игр в Париже.
Юлия Силипицкая:
И?
Петр Асаенок:
И победить! Максимум!
Эдуард Зезюлин:
Пока похвастаться семьей и детьми, я такой возможности не имею.
Юлия Силипицкая:
А хочешь? Ты уже готов к семье?
Эдуард Зезюлин:
Да, конечно. Дело же в человеке, конкретно я уже готов! Осталось найти ту самую.
Юлия Силипицкая:
90-60-90 ищешь?
Эдуард Зезюлин:
Нет, конечно.
Юлия Силипицкая:
Почему?
Эдуард Зезюлин:
Ищу человека с душой.
Юлия Силипицкая:
То есть еще не «дзынь»?
Эдуард Зезюлин:
Да
Юлия Силипицкая:
«Дзынь» есть только в Париже?
Эдуард Зезюлин:
Ну, пока да. Весь мой вектор направлен только пока в сторону спорта и достижений.
II Игры стран СНГ. Как проходит подготовка?
Юлия Силипицкая:
Сейчас впереди II Игры стран СНГ. Тяжелая атлетика включена в этот мультифорум. И к моей общей радости я узнала, что если в разных видах спорта готовится и молодежка, и юниоры, то у вас национальная команда. Вот насколько вы в предвкушении этого старта?
Петр Асаенок:
План максимум – это первое место, конечно же.
Юлия Силипицкая:
И на мир?
Петр Асаенок:
И на мир готовиться. Анализируем и видим, что первое место можно спокойно, без всякой суеты взять.
Юлия Силипицкая:
Тяжелоатлеты всегда считают и ставят цель, я права?
Эдуард Зезюлин:
Да!
Юлия Силипицкая:
Вот ты себе какие-то цели на Гродно поставил. В Гродно будет проходить, я так понимаю. И ты будешь в последний день выступать, да?
Эдуард Зезюлин:
Да, безусловно, стоит задача выиграть. И дальше отправиться на чемпионат мира в Саудовскую Аравию.
«Банально скажу: олимпийское золото». Цели и планы на будущее
Юлия Силипицкая:
Есть ли у вас мечта, господа?
Петр Асаенок:
Банально скажу: олимпийское золото. Я всегда об этом мечтаю и надеюсь, у меня это сбудется.
Эдуард Зезюлин:
Да, реализовать себя как спортсмен означает, что, конечно, олимпийская медаль.
Юлия Силипицкая:
И что, на пенсию?
Эдуард Зезюлин:
Не знаю…
Петр Асаенок:
Главное – две олимпийские медали.
Юлия Силипицкая:
Вот на этой мажорной ноте о двух олимпийских медалях и еще о некоторых, о которых мы умолчали, потому что у нас все-таки много топовых тяжелоатлетов, мы завершим нашу передачу.