Семья, II Игры СНГ, Гран-при в Гаване. Пообщались с тяжелоатлетами Асаёнком и Зезюлиным

Новости Беларуси. Ровно неделю назад завершился Гран-при по тяжелой атлетике в Гаване. Это первый международный турнир для наших белорусских атлетов за чуть больше чем полтора года. Так вот ребята не сплоховали и заставили Кубу аплодировать, а вместе с ней и всех, кто был на форуме. 19 медалей, 10 из которых наивысшей пробы, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ В заключительный соревновательный день, в прошлое воскресенье, тягались тяжи. Наш Эдуард Зезюлин готовился, но длительный перелет сделал свое коварное дело, у спортсмена обострились травмы. Было принято решение не выступать. Но могилевчанин не лыком шит: он вышел на помост и в первом упражнении взял серебро – 181 кг. Вот какие у нас спортивные герои. Могу сказать, что на турнире был обновлен новый белорусский рекорд и к своей большой золотой медали Петр Асаенок смог побить ранее установленный Игорем Лозко рекорд, улучшив результат на один кг в толчке, теперь равнение на вес 206 кг. Ребята сейчас готовятся ко II Играм стран СНГ, но нашли время прийти к нам в студию «Спорттаймера». Гран-при в Гаване. Как это было?

Юлия Силипицкая, СТВ:

Деткам давал песо или конфеты раздавал? Эдуард Зезюлин, призер чемпионата мира по тяжелой атлетике:

Нет, конфет не было, песо были. Юлия Силипицкая:

То есть раздавал? Эдуард Зезюлин:

Да-да. Петр Асаенок, двукратный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:

Климат теплый. Мы чуть-чуть подзагорели даже перед стартом. Юлия Силипицкая:

Когда ехали туда, был какой-то немножечко мандраж, как вас встретят, как это будет? Петр Асаенок:

Я ожидал, что так и будет все хорошо. Юлия Силипицкая:

Самоуверенный какой! Петр Асаенок:

Было предчувствие, что все нормально. Все мы, комьюнити тяжелой атлетики, все друг друга знаем. Уже сколько раз выступали. Юлия Силипицкая:

Ну вас же там не было полтора года, мало ли мальчик вырос. Петр Асаенок:

Инстаграмы, соцсети – все есть. Все друг за другом следят, переписываются, общаются. Команду встретили классно. Был такой момент: в автобусе водитель, он видел, что мы без опознавательных знаков. Он знал, что белорусы и все в микрофон кричал: «Беларусь, оле, Беларусь!» Юлия Силипицкая:

А за вас болели на трибунах? Петр Асаенок:

Да, есть, было такое. Ну, кричали просто наши имена. Настраивался просто войти в квалификацию в топ-10. Рывок не пошел, первое упражнение, и как-то страховался-страховался. Потом просто – да что мне? Юлия Силипицкая:

Да за страну! Петр Асаенок:

И с Олегом Евгеньевичем: «Давай 206!» И все! И я так уверенно вышел, не обращая ни на что внимания, и самый лучший подход получился. Юлия Силипицкая:

Нам передали, что ты не выйдешь на старт. Эдуард Зезюлин:

Эта мысль не давала мне покоя, что столько времени было потрачено зря, то есть тренировочного процесса, восстановительного процесса. Такой далекий путь, и все зря. Особенно когда я вижу, что мои сокомандники выступают просто на отлично. Юлия Силипицкая:

Да. Ты же был вишенкой на этом торте! Эдуард Зезюлин:

Раз за разом завоевывают медали. И я просто в себе держал ту мысль, что я однозначно попробую, я не сдамся. И в день приезда я сразу почувствовал боль в спине. Юлия Силипицкая:

Это на разминке? Эдуард Зезюлин:

Боль в спине. После перелета воспалилась грыжа, и я даже не смог... Юлия Силипицкая:

Сколько вы летели туда? Эдуард Зезюлин:

Если в сумме, если мы берем только самолет, то… То есть мы летели как? Минск-Москва. Юлия Силипицкая:

То есть трансфером у вас был? Эдуард Зезюлин:

Да. Минск-Москва, Москва-Стамбул, Стамбул-Гавана. То есть Минск-Москва – полтора часа, грубо говоря. Москва-Стамбул – три с половиной – четыре. Стамбул-Гавана – 13 часов. Тесновато мне, конечно, было. Юлия Силипицкая:

И ноги нельзя было вытянуть? Эдуард Зезюлин:

К сожалению, нет. Ну и вот… Юлия Силипицкая:

Пришел день выступления, и? Эдуард Зезюлин:

Пришел день выступления, и, как я сказал уже ранее, я хотел попробовать как минимум упражнение «рывок». И получилось то, что получилось: серебряная медаль в рывке. Юлия Силипицкая:

Ты доволен своим результатом на фоне того, что тебе пришлось пережить? Эдуард Зезюлин:

Худо-бедно, но, наверное, да. «Соревнования были». Как сказалась политическая обстановка на спортсменах?

Юлия Силипицкая:

Полтора года просидели в собственном компоте. Тяжело было? Петр Асаенок:

Двое стартов мы провели: это крупный в Хабаровске чемпионат России и Зеленодольск. И молодежь ездила, выступала. То есть в целом соревнования были. Эдуард Зезюлин:

Подписываюсь целиком и полностью под словами Пети. Большое спасибо государству, стране за то, что она поддержала в трудное время спортсменов. Как я знаю, у российских спортсменов такой возможности нет. У нас хорошие выплаты были за чемпионат России. Юлия Силипицкая:

То есть вас еще и финансово поддерживали? Эдуард Зезюлин:

Да! Юлия Силипицкая:

А если бы не дали финансов? Петр Асаенок:

Выступали бы в любом случае. Юлия Силипицкая:

Вот выступал бы без финансов? Эдуард Зезюлин:

Выступал бы, конечно. То есть мы бы работали тогда на перспективу. Юлия Силипицкая:

А вот все-таки какая мотивация? Перспектива или что-то ещё? Эдуард Зезюлин:

Духовная перспектива. Зачем ограничиваться малым? Петр Асаенок:

И все всегда заканчивается. «А по профессии будете работать?» Правда ли так важно иметь образование спортсменам?

Юлия Силипицкая:

Какая у вас вообще в команде атмосфера? У вас немножко смена поколений, и у вас новые тренеры пришли, молодые тренеры, те, которые, по сути, с вами еще выступали. Эдуард Зезюлин:

Стоит, конечно, отдать дань памяти, почтения Виктору Евгеньевичу Шершукову. Да, такого человека сложно, я бы сказал, даже невозможно заменить. Юлия Силипицкая:

Мы не говорим о замене, мы говорим о смене поколений. Эдуард Зезюлин:

Что касается настоящего времени и старшего тренера мужской сборной Лобана Олега Евгеньевича. Это, конечно, долго можно описывать этого человека, петь баллады. Я безгранично восхищаюсь им, его упорству, его энтузиазму. Юлия Силипицкая:

А ты бы хотел стать тренером? Эдуард Зезюлин:

Вы знаете, это очень сложно. Это очень тяжелый труд. Юлия Силипицкая:

Давайте откроем тайну: вы сегодня что делали утром? Эдуард Зезюлин:

Защищали диплом. Юлия Силипицкая:

Защищали диплом. Какая была, кстати, тема диплома? Эдуард Зезюлин:

Развитие и методика взрывной силы тяжелоатлетов. Юлия Силипицкая:

Ну так нам нужны креативные не только мысли, но и работы. А у тебя, Петр? Петр Асаенок:

Проектирование спортивного оборудования. Юлия Силипицкая:

То есть ты по технике будешь? БГУФК наш, я так понимаю? Эдуард Зезюлин:

Нет, БНТУ. Юлия Силипицкая:

Ничего себе, а как это? Эдуард Зезюлин:

Да вот так. Юлия Силипицкая:

А какой факультет? Эдуард Зезюлин:

Спортивно-технический факультет. Юлия Силипицкая:

Интересно. Петр Асаенок:

Инженеры. Юлия Силипицкая:

То есть да. По профессии будете работать? Эдуард Зезюлин:

Это сложный вопрос. Петр Асаенок:

Жизнь покажет. «Лед тронулся». Какие изменения ждут белорусов на международной арене?

Юлия Силипицкая:

Поедете в Париж? Эдуард Зезюлин:

Да, лед тронулся. Всех спортсменов, все виды спорта допускают до международных соревнований не просто так. Да, конечно, свои условия выдвигают. Под эгидой их федераций международных иметь нейтральные цвета, но опять-таки я повторю: лед тронулся. Юлия Силипицкая:

Но тут же Беларусь! Эдуард Зезюлин:

Да! Юлия Силипицкая:

Где Беларусь? Эдуард Зезюлин:

Вот здесь. «Кто помогает верить в победу?» Семья и поддержка

Юлия Силипицкая:

Кто помогает верить в победу, готовится, кто? Петр Асаенок:

Спасибо моей супруге, Юлии. Я очень благодарен, вот эту победу, вот эту подготовку, которую я провел... Мы всей семьей. Она спортсменка, и она знает, что такое олимпийское золото. Юлия Силипицкая:

То есть вы сейчас семьей поставили себе цель?! Петр Асаенок:

Да! Именно семьей мы должны дойти до Олимпийских игр в Париже. Юлия Силипицкая:

И? Петр Асаенок:

И победить! Максимум! Эдуард Зезюлин:

Пока похвастаться семьей и детьми, я такой возможности не имею. Юлия Силипицкая:

А хочешь? Ты уже готов к семье? Эдуард Зезюлин:

Да, конечно. Дело же в человеке, конкретно я уже готов! Осталось найти ту самую. Юлия Силипицкая:

90-60-90 ищешь? Эдуард Зезюлин:

Нет, конечно. Юлия Силипицкая:

Почему? Эдуард Зезюлин:

Ищу человека с душой. Юлия Силипицкая:

То есть еще не «дзынь»? Эдуард Зезюлин:

Да Юлия Силипицкая:

«Дзынь» есть только в Париже? Эдуард Зезюлин:

Ну, пока да. Весь мой вектор направлен только пока в сторону спорта и достижений. II Игры стран СНГ. Как проходит подготовка?

Юлия Силипицкая:

Сейчас впереди II Игры стран СНГ. Тяжелая атлетика включена в этот мультифорум. И к моей общей радости я узнала, что если в разных видах спорта готовится и молодежка, и юниоры, то у вас национальная команда. Вот насколько вы в предвкушении этого старта? Петр Асаенок:

План максимум – это первое место, конечно же. Юлия Силипицкая:

И на мир? Петр Асаенок:

И на мир готовиться. Анализируем и видим, что первое место можно спокойно, без всякой суеты взять. Юлия Силипицкая:

Тяжелоатлеты всегда считают и ставят цель, я права? Эдуард Зезюлин:

Да! Юлия Силипицкая:

Вот ты себе какие-то цели на Гродно поставил. В Гродно будет проходить, я так понимаю. И ты будешь в последний день выступать, да? Эдуард Зезюлин:

Да, безусловно, стоит задача выиграть. И дальше отправиться на чемпионат мира в Саудовскую Аравию. «Банально скажу: олимпийское золото». Цели и планы на будущее