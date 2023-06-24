«Много надо работать ещё». В Минске завершился чемпионат Союзного государства по фехтованию

В минском Дворце спорта завершился чемпионат Союзного государства по фехтованию. В заключительный день старта лучших определяли в командных соревнованиях с саблей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неплохой результат продемонстрировала наша мужская команда. Парни остановились в шаге от пьедестала. По итогам дуэлей у них четвертое место. И это отличный результат, особенно в сравнении с прошлым годом. Тогда о таких высоких позициях мы могли только мечтать. Благодаря спаррингам с россиянами уровень наших атлетов продолжает расти. Ранее белорусскому спортсмену удалось добыть первую медаль турнира. Серебром отличился шпажист Марк Семоненко.

Михаил Акуло, старший тренер сборной Беларуси по фехтованию на саблях:

Что было в прошлом году и в этом – это две разные вещи. Больше стали фехтовать, намного лучше, если и дальше так продолжим, в следующем сезоне будем все выигрывать. Больше нужно практики именно команде, то есть должны сформировать команду, которая будут ездить. У нас есть фаворит и очень много претендентов в эту команду, и они все время меняются. Но уже в следующем сезоне мы будем формировать полностью сыгранную команду, чтобы она давала результат.

Дмитрий Глотов, старший тренер женской сборной России по фехтованию на саблях:

Ваша команда приезжает к нам на учебно-тренировочные сборы, мы совместные сборы проводим. И также участвует во всех наших всероссийских соревнованиях. Так что мы тесно сотрудничаем. Много надо работать еще. Если про женскую саблю говорить, то да. По мужчинам есть ребята неплохие. Мужчины могут быстрее догнать.

Наши фехтовальщики в Минске проходили не только проверку боем. Организация чемпионата Союзного государства – очередной экзамен, с которым мы справились на отлично. Довольны проведением старта остались и российские гости.

Ильгар Мамедов, президент Федерации фехтования России:

Все удобно, проживание, питание и соревновательная обстановка. Все в шаговой доступности, это главное для спортсмена и тренера. Большое пространство, есть где разместить дорожки, видеокамеры, потому что у нас система видеоповторов. На улице жарко, здесь достаточно комфортно. Прекрасно. Здесь мы уже второй год подряд проводим эти соревнования, и мне нравится. Думаю, что они станут традиционными. И будем делать их все лучше и лучше.