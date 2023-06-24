«Неман» на выезде всухую обыграл «Слуцк» в рамках 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В чемпионате Беларуси по футболу продолжаются матчи в рамках 13-го тура. Сегодня, 24 июня, в борьбу вступил один из лидеров первенства – гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт». И весьма успешно.

Коллектив в гостях обыграл «Слуцк» – 2:0. Дубль в активе Алимардона Шукурова. Он отличился на 22-й и 86-й минутах. Таким образом, гродненская дружина продлила свою серию без поражений. Сейчас она насчитывает 11 дуэлей. Данный результат позволил подопечным Игоря Ковалевича сместить с первого места турнирной таблицы минское «Динамо». Команд разделяет один балл. Однако столичная дружина уже завтра, 25 июня, может вернуть себе пальму первенства. Она на выезде встретится со «Сморгонью».