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В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам в воду с участием белорусов

24 июня 2023 18:25
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В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам в воду среди мужчин и женщин. Участие принимают сильнейшие белорусские и российские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам в воду с участием белорусов-1

Первый состязательный день медальным для нашей команды не стал. В финале синхронных прыжков с трехметрового трамплина Александр Молчан и Владислав Сонин показали достойную борьбу. Но зацепиться за пьедестал не удалось. Белорусы заняли пятое место. Впереди у прыгунов насыщенная программа. Завершится турнир 29 июня.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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