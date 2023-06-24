В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам в воду с участием белорусов

В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам в воду среди мужчин и женщин. Участие принимают сильнейшие белорусские и российские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый состязательный день медальным для нашей команды не стал. В финале синхронных прыжков с трехметрового трамплина Александр Молчан и Владислав Сонин показали достойную борьбу. Но зацепиться за пьедестал не удалось. Белорусы заняли пятое место. Впереди у прыгунов насыщенная программа. Завершится турнир 29 июня.