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Сэм Энас стал лучшим игроком минского хоккейного «Динамо» в декабре

03 января 2024 13:11
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Лучшим игроком минского хоккейного «Динамо» в декабре стал Сэм Энас. Таково мнение болельщиков клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сэм Энас стал лучшим игроком минского хоккейного «Динамо» в декабре-1

За его кандидатуру проголосовали 38 % респондентов. В 9 матчах он набрал столько же бомбардирских баллов. Это 3 гола и 6 ассистов. А вот показатель полезности подкачал, он остался нулевым. На втором месте в голосовании расположился Роман Горбунов, а третью строчку занял Александр Волков.

# Хоккей

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