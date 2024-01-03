Сэм Энас стал лучшим игроком минского хоккейного «Динамо» в декабре

За его кандидатуру проголосовали 38 % респондентов. В 9 матчах он набрал столько же бомбардирских баллов. Это 3 гола и 6 ассистов. А вот показатель полезности подкачал, он остался нулевым. На втором месте в голосовании расположился Роман Горбунов, а третью строчку занял Александр Волков.