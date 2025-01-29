Дмитрий Балаба стал новым председателем Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо»

Такое решение было принято на заседании центрального Совета организации. Кандидатуру полковника милиции единогласно поддержали все 30 членов Совета. Новый руководитель уже четко видит пути развития, которые будут основаны на опыте его предшественников.

Дмитрий Балаба, председатель БФСО «Динамо»:

Впереди большая работа – продолжение динамовского движения, продолжение дел, которые были сделаны моими предшественниками. Постараюсь оправдать доверие, оказанное на самом высоком уровне, и не подвести.

Сейчас в структуру «Динамо» входит более 500 коллективов физической культуры, которые объединяют около 80 тысяч человек. Более чем столетняя история организации насчитывает тысячи фамилий чемпионов и призеров как в олимпийских, так и в неолимпийских дисциплинах.