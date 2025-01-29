Ирина Шиманович вышла в третий круг теннисного турнира категории 75 в Индии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке 1/8 финала белоруска одолела представительницу Италии – Камиллу Розателло. Наша спортсменка опережала свою соперницу в рейтинге более чем на 90 пунктов. Однако борьба выдалась напряженной. Первый сет белоруска выиграла – 6:4, однако второй отдала без борьбы – 6:0. Но в третьей и решающей партии сумела реабилитироваться и оставила ее за собой – 6:4. Далее отечественная теннисистка сыграет против Елены Приданкиной из России.